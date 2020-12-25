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消费、产业、教育多管齐下 五矿地产精准扶贫成效显著

2020年12月25日15:39  来源：新华网
 

　　“北京五色土幼儿园的专家团队给予我们的专业教学指导，既显得‘高大上’，也非常‘接地气’，我们受益匪浅。”云南省镇雄县幼儿园园长杨云说。

　　今年10月中旬，北京五色土幼儿园园长田玉玲带领幼教专家一行5人前往云南省镇雄县进行为期一周的支教交流活动，活动收效明显，至今仍让杨云感慨不已。

　　幼教专家们支教期间，恰逢五矿地产党委书记、董事长何剑波以及党委副书记王奇一行到镇雄县调研。何剑波调研支教工作后表示：扶贫先扶智，要将北京优质的幼教资源引入镇雄，建立共建互访互学等长效帮扶机制，帮助当地补足学前教育的“短板”，让贫困地区的孩子们接受良好的学前教育，拉齐他们人生的第一条“起跑线”。

　　近年来，在中国五矿集团的统一部署下，五矿地产从消费扶贫，到产业扶贫、再到教育扶贫……扶贫工作的范围不断扩大，内涵不断丰富，模式不断创新，走出了一条特色鲜明、成效显著的精准扶贫道路。

　　图为何剑波与镇雄县幼儿园的幼儿们互动交流

　　消费扶贫有新意 扶贫抗疫两不误

　　新春伊始，湖南省永州市江永县的沃柑迎来了丰收，广大农户一年的辛苦即将得到回报。然而，一场突出其来的新冠疫情，使农产品流通受阻，沃柑面临滞销的命运，农户一筹莫展。得知这一消息后，五矿地产华中区域公司立即启动“鼓足‘柑’劲 为爱出发”扶贫助农活动，在产地直接采购6500斤沃柑，通过线上线下渠道义卖，并派发到奋战在抗疫一线以及因病致贫的近230户余户家庭中。

　　图为五矿地产华中区域公司开展“鼓足‘柑’劲 为爱出发”扶贫助农活动

　　产于广州市白云区钟落潭镇沙田村的沙田柠檬，深受消费者的喜爱，往年时常脱销。但今年受疫情影响，也面临江永沃柑同样的困境。五矿地产华南区域公司了解情况后，立即向广州市白云区沙田柠檬农产品专业合作社专项采购了逾2.5万斤沙田柠檬，以助农纾困。其中，惠州哈施塔特项目采购了约1万斤沙田柠檬，派送给惠州市及博罗县坚守在抗疫一线的单位和个人。

　　云南省镇雄县是中国五矿定点扶贫、五矿地产“双挂钩”帮扶的县。今年1月，产于镇雄县的苹果、腊肉、笋尖、茶树菇等农特产品，被送到了身处疫区的五矿地产华中区域武汉公司广大干部员工手中，员工们吃在嘴里、甜在心里。

　　据五矿地产综合管理部（党群工作部）工会干部杨萍介绍，公司将“消费扶贫”与“抗疫救灾”有机结合，作为促进贫困地区长远发展的重要抓手，实现了消费者买到好东西、扶贫产品卖出好价钱、贫困群众闯出增收好路子的多赢局面。

　　据了解，五矿地产协助云南昭通农副产品运营中心在京东搭建了电商平台，并组织各级工会集中采购贫困地区农副产品，以振兴产业发展。2019年至今，五矿地产帮助对口贫困地区实现消费扶贫270万元，通过各类平台和渠道协助销售贫困地区农副产品120万元。

　　产业扶贫结硕果 民生工程暖人心

　　木卓镇位于镇雄县北部，原有贫困户1878户、贫困人口8732人。当地交通不便，经济落后，香菇是为数不多的特产之一。

　　徐禄军是木卓镇人，自2002年以来一直在福建省龙岩市漳平市一家香菇种植企业打工。2017年12月，徐禄军将香菇种植及加工技术带回家乡，在镇雄县及木卓镇政府的支持下，于2018年4月在茶卓村成立了镇雄县云菇种植农民专业合作社，并从漳平市聘请了两位技术员，开始实施他的宏伟蓝图。

　　镇雄县政府拨付了50万产业扶贫资金，县农业农村局捐建了147个大棚，徐禄军本人前后投入了300多万购买土地、原料、设备，修建厂房和平整场地，正当他准备大干一场时，发现手上的钱不够了。

　　中国五矿派驻镇雄县挂职副县长、来自五矿地产的王岷岐兼任木卓镇第一书记。得知此事后，他进行了认真研究和分析，认为香菇种植在当地有一定的产业基础，且种植周期短，投资回报快，依托当地的资源优势大力发展香菇种植产业，前景光明，大有可为。

　　在五矿集团扶贫办的大力支持下，167万产业扶贫资金犹如一剂“强心针”，使镇雄县云菇种植农民专业合作社加速运转，徐禄军也变得忙碌起来。据徐禄军介绍，合作社一年能产两季香菇，每季产量50万公斤，年产值约1000万元。如果销售渠道畅通，能实现利润约200万元。“发展循环经济，是我们的另一条思路。相比香菇种植，蔬菜种植的投入更低，我们把废菌棒制成有机肥，用来种蔬菜，生产的蔬菜口感更好、产量更高。”

　　徐禄军不仅自身实现了勤劳致富，而且还带动了当地贫困群众增收致富。宋传全是当地的贫困户，今年6月，她在兼顾家庭的前提下到合作社打零工，不仅学到了从伴料、制作菌包、灭菌、培养菌包到采摘、分检、烘干等全套技术，而且还拿到了1.29万元的工资收入。

　　销售渠道是一个令徐禄军颇费心思的难题。对此，王岷岐的思路是将产业扶贫和消费扶贫相结合，不仅五矿地产的各级工会组织可以优先采购合作社的香菇产品，而且中国五矿遍布全国的酒店、商业项目和物业公司都可以销售合作社的香菇产品。

　　“我们的想法是，合作社把成品菌包以成本价卖给建档立卡贫困户，卡户在自家大棚种植，合作社给予技术指导。如果卡户有渠道就自行销售，如果没有渠道就让合作社以指导价回收再统一销售。”据徐禄军介绍，在合作社成立之初就在此打工的贫困户张信武，有望成为第一个“吃螃蟹”的人。他以前种玉米，每亩收入约1000元，如果改种香菇，每亩收入将达到3万元，增收效果明显。

　　“我们将围绕合作社建立一个生态圈，最终形成‘集中种植+零散种植’的产业发展模式。”木卓镇党委书记吴道岚表示，“衷心感谢中国五矿及五矿地产在木卓镇所做的一切，真正把民生工程办成了民心工程。”

　　在吴道岚看来，五矿地产的产业扶贫工作实现了多方共赢的效果：徐禄军走出了经济困境，带动了贫困群众创收致富；木卓镇明确了“一镇一品”发展方向，找准了乡村振兴的切入点和发力点；五矿地产探索出一条产业扶贫与消费扶贫结合的新路子，实现了扶贫资金利用的最大化。

　　教育扶贫补短板 拉齐人生“起跑线”

　　治贫先治愚，扶贫先扶智。五矿地产通过消费扶贫、产业扶贫等方式改善贫困地区经济面貌后，也在思考如何提升贫困人群的综合素质和能力，既阻断贫困代际传递又带动家庭发展，从而实现根本脱贫。

　　近年来，镇雄县通过引入云南师范大学附属镇雄中学等优质教育资源，初中、高中教学水平有了明显提升，甚至有学生考上了清华、北大等重点高校。但学前教育一直是镇雄县的“短板”，当地教育部门看在眼里，急在心里。

　　与其他房地产开发企业不同，五矿地产自身拥有优质的幼教资源，旗下北京五色土幼儿园是北京市示范幼儿园、北京市一级一类幼儿园，也是海淀区示范幼儿园、海淀区早期教育示范基地，师资力量雄厚，教学经验丰富。获悉这一需求后，五矿地产立即将幼教支教工作提上议事日程，于2019年12月与镇雄县签署了关于支教培训的框架协议，并指派北京五色土幼儿园承担具体支教工作。

　　据田玉玲介绍，今年上半年，北京五色土幼儿园通过调研分析，发现镇雄的教育教学需求主要集中在师资培养、等级晋升两方面。为此，她们制订了有针对性的支教工作方案。

　　10月17日，田玉玲带领幼教专家一行5人，前往镇雄县开展为期一周的支教交流活动。期间，专家团队实地参观了镇雄县幼儿园、镇雄县第二幼儿园，深入了解了课程开展、幼儿在园游戏、教师工作状态等情况，为镇雄县的幼师们解读了《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件精神，分享了最新的教育理念，开展了创新教学示范活动，并对申报“一级一等”幼教示范园、园区规划和教学管理提出了指导意见。

　　“这次支教活动的针对性很强，既拓宽了我们的教育视野、提升了我们的管理和业务能力，又增强了幼儿学习和游戏的兴趣。五色土的专家团队非常真诚、专业，在她们的指导下，镇雄县幼儿园申报“一级一等”幼教示范园一定会成功！”杨云信心满满。

　　图为五矿地产挂职扶贫干部王岷岐与当地受援助学生们在一起

　　自2018年以来，中国五矿及五矿地产先后投入近2000万元为镇雄县修建了坡头镇德隆村小学操场、花山乡黄莲村小学图书馆、教师及学生宿舍、旧府街道酒房小学和以古镇以古小学学生宿舍，援助了千余名贫困户大学生完成高等教育。北京五色土幼儿园与镇雄县两家幼儿园开启的共建互访互学模式，将教育扶贫工作推向了一个新高度。

(责编：杨曦、孙阳)
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