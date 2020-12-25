智能家居企业向全场景战略延伸

原标题：拓牛全新品牌战略落地，创新开启未来生活

12月23日，创新科技智能硬件研发设计公司——拓牛townew在厦门市红点设计博物馆召开以“Together &Future”为主题的2021年全新品牌战略及新品发布会，并发布包括全场景应用套餐、拓牛智能垃圾桶T3 ECO版、全生物降解垃圾盒等在内的多项科技创新新品。

强强联合，打造硬核科技品牌

拓牛首先发布的品牌升级战略是“Together——townew &Superunion”，宣布与WPP旗下品牌咨询公司Superunion达成战略合作，实现强强联合，共同打造全新品牌形象。

2014年成立的拓牛，致力于颠覆、重构传统家居模式，持续探索技术与生活的底层逻辑，不断输出科技产品。拓牛“会自动打包换袋的智能垃圾桶”发布以来，已进入全球超过100万个家庭，覆盖亚太、北美、欧洲、中东的主要国家和地区。

上海拓牛智能科技有限公司副总裁兼高级合伙人刘清宇表示：“2021年，我们将进行全球市场营销体系的重塑，彰显拓牛作为科技智能硬件公司定位的内核以及行业颠覆者的国际品牌形象，完善系统的理念内涵和体系结构，以高品位、潮酷科技的统一形象面对客户，不断提供颠覆性方案，创造未来生活。”

围绕全场景应用，布局未来生活战略

在智慧化、场景化应用趋势下，推出场景化智能产品，打造完整的软硬件解决方案已成为企业重要发展方向。本次发布会上，拓牛推出了全场景应用套餐，布局未来生活战略，开启全新赛道。

拓牛将该战略称为“Together——future“N”lifestyle“。“N”lifestyle既指townew的New lifestyle。

拓牛首先发布了全系列全场景应用套餐，颠覆以往垃圾桶使用传统，打破单一使用场景，覆盖厨房、卫生间、卧室以及办公室等多场景使用，为用户创造完整且全面的未来生活体验。

拓牛此次发布的智能垃圾桶全场景应用套餐，设计全新前卫，将垃圾桶变得时尚。同时，通过科技的加持，将原本脏、乱、臭的垃圾处理过程，变得健康，便捷、美好、有趣。

推出全系列全场景应用套餐，是拓牛探索全场景未来生活的第一步。后续，拓牛将不局限于智能垃圾桶领域，还将推出更多跨品类的智能产品，全面改变人们生活方式，引领未来生活。

重新定义行业环保标准

与此同时，拓牛还发布了“Together——relieve the earth”环保战略，邀请所有消费者一起，助力环保，以科技创新“减压地球”。在该战略下，拓牛全球首发“全生物降解垃圾盒”，并同时发布适配新品——拓牛智能垃圾桶T3 ECO版。

全生物降解垃圾盒，利用循环再生资源制取全生物降解材料，经过拓牛独创科技研发，垃圾盒在180天堆肥情况下完全降解，最终重新被自然界生物所利用。垃圾盒采用拓牛专利无断点设计，突破传统垃圾袋尺寸限制，不仅替换方便且更为节省。

同时，拓牛推出了适配“全生物降解垃圾盒”的智能垃圾桶T3 ECO版，搭载拓牛独创ASAR3.0打包换袋系统，对材料组件进行全面升级并运用先进涂层技术，使之能专门处理可降解耗材，重新定义智能垃圾桶行业的环保标准。

(责编：毕磊、夏晓伦)