本报北京12月26日电 （记者曲哲涵）财政部日前发布数据显示：今年前11个月，全国国有及国有控股企业营业总收入同比增速进一步提高，利润总额降幅持续收窄，已恢复到去年同期的93.9%，国有企业经济运行稳步改善。
11月份，国有企业营业总收入同比增长6.0%。1—11月，营业总收入556124.8亿元，同比增长0.8%，较1—10月提高0.6个百分点，其中中央企业311788.2亿元，同比下降2.7%，地方国有企业244336.6亿元，同比增长5.8%。
11月份，国有企业利润总额同比增长38.9%。1—11月，利润总额29863.1亿元，同比下降6.1%，较1—10月降幅收窄3.9个百分点，其中中央企业19798.7亿元，同比下降5.2%，地方国有企业10064.4亿元，同比下降7.8%。
11月份，国有企业税后净利润同比增长47.2%。1—11月，税后净利润22065.9亿元，同比下降7.1%，归属于母公司所有者的净利润12611.4亿元，其中中央企业税后净利润14762.3亿元，同比下降5.3%，地方国有企业税后净利润7303.6亿元，同比下降10.6%。
11月份，国有企业应交税费同比增长6.9%。1—11月，应交税费40575.1亿元，同比下降1.2%，其中中央企业28745.9亿元，同比下降2.1%，地方国有企业11829.2亿元，同比增长1.3%。
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