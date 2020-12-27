引江济太调水启动 保障流域供水安全

新华社上海12月26日电（记者杨有宗）记者从水利部太湖流域管理局获悉，为保障冬春季太湖流域供水，25日，水利部太湖流域管理局正式启动2020年冬季引江济太调水。

25日10时起，水利部太湖流域管理局调整望虞河常熟水利枢纽为闸泵联合调度引水，日引江水量1200万立方米至1400万立方米。

受秋冬季降雨偏少影响，当前太湖水位处于较低水平并持续下降。据悉，10月以来，太湖流域降雨量为115.6毫米，较常年同期偏少约两成。受其影响，太湖水位逐步下降，至12月25日降至3.04米，较多年平均水位低0.04米。据气象预测，流域冬季降雨仍将偏少，太湖水位可能继续下降。

水利部太湖流域管理局同时发出通知，要求有关省市切实落实调水责任，加强望虞河枢纽工程联合调度和望虞河两岸口门控制运用，强化水质管理，降低入湖（河）污染物总量，做好水量水质监测和工程巡查。

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