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探路新发展格局 “2020人民财经高峰论坛”即将召开

2020年12月27日16:13  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京12月27日电 （栗翘楚）由人民网主办的“2020人民财经高峰论坛”将于12月28日下午在人民日报社新媒体大厦举行。本届论坛围绕“构建新发展格局 推动高质量发展”的主题，将深入解读党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，深度聚焦“十四五”时期经济社会发展前景。

论坛上，来自全国政协以及商务部、交通运输部、银保监会、证监会等国家部委的有关领导将出席并发表重要演讲。同时，众多来自政企学研的代表将展开深度研讨与对话，共同展望新阶段，谋划新格局。

2020年，是新中国历史上极不平凡的一年。百年不遇的新冠肺炎疫情突然暴发，世界经济陷入严重衰退，这一年，中国经济面临的“冲击”前所未有。面对困难和挑战，中国交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷：我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，三大攻坚战取得决定性成就，科技创新取得重大进展，改革开放实现重要突破，民生得到有力保障。

即将到来的2021年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年——“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家开启新征程。立足新起点，迈好第一步，见到新气象，至关重要。

在此背景下，“2020人民财经高峰论坛”将通过主旨发言、圆桌论坛等形式，深度聚焦“十四五”时期经济社会发展方向、高质量发展新动能以及金融监管与创新等议题，邀请来自多领域的嘉宾共话新机遇。同时，论坛将同期举行“第十七届人民之选匠心奖”颁奖盛典，表彰在产品、技术、服务、品牌等方面作出突出贡献的企业。

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作为人民网重点打造的品牌活动，“人民财经高峰论坛”已成功举办两届，在业内具有较大影响力和传播力。论坛邀请到多位中央部委领导和业界代表参会发言，上百位政商翘楚参与研讨，超百家主流媒体参与报道，成为岁末年初传媒领域的重要盛会。

(责编：栗翘楚、刘阳)
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