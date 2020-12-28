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固定资产投资逆势增长 2020年交通运输交出合格答卷

2020年12月28日18:51  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京12月28日电 （记者乔雪峰） 由人民网主办的“2020人民财经高峰论坛”于12月28日在人民日报社新媒体大厦举行。交通运输部政策研究室主任、新闻发言人吴春耕在致辞时表示，党的十八大以来，交通运输部始终坚持以建设人民满意交通为目标，以当好经济社会发展“先行官”为定位，以新发展理念为引领，以改革开放为动力，以创新驱动为支撑，对内服务高质量发展、对外服务高水平开放，推动中国交通发展取得历史性成就。

吴春耕指出，截至2019年底，全国铁路营业里程13.9万公里，其中高铁超过3.5万公里，位居世界第一；公路里程501.3万公里，其中高速公路15万公里，跃居世界第一；生产性码头泊位2.3万个，其中万吨级及以上泊位数量2520个，内河航道通航里程12.7万公里，也是世界第一；民用航空颁证运输机场238个；全国油气长输管道总里程15.6万公里；邮路和快递服务网络总长度4085.9万公里，实现了乡乡设所、村村通邮。“复兴号”动车组、C919大型客机、振华港机等一批国产交通工具和交通装备标注了“中国制造”的新高度，港珠澳大桥、北京大兴国际机场等一批超级工程震撼世界，网约车、共享单车、互联网物流等新业态蓬勃发展，为中国经济发展增添了新动能。

吴春耕还表示，2020年交通运输取得了疫情防控阶段性胜利，脱贫攻坚兜底性任务基本完成，固定资产投资逆势增长，预计将达到34247亿元，川藏铁路等重大标志性工程开工建设。规模巨大、内畅外联的综合交通运输体系服务支撑了世界第二大经济体的运转，为三大攻坚战取得决定性成就、改革开放实现重要突破、民生得到有力保障作出了交通贡献，交出了一份合格答卷。

(责编：乔雪峰、刘阳)
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