交通运输部：鼓励发展新能源车船、通用航空等新产业

人民网北京12月28日电 （记者乔雪峰） 由人民网主办的“2020人民财经高峰论坛”于12月28日在人民日报社新媒体大厦举行。交通运输部政策研究室主任、新闻发言人吴春耕在论坛上表示，将大力发展先进交通装备，鼓励发展新能源车船、通用航空、邮轮游艇等新产业，拓展交通设施的商贸旅游功能。系统布局新型基础设施，用新技术为传统交通基础设施赋能，形成新的增长动能和投资增长点。

吴春耕还指出，要下大力气打好交通运输领域关键核心技术攻坚战，加快拥有自主知识产权的技术和产品在交通运输行业应用，推动建立基于现代信息技术的全球航运服务网络，提供更丰富的智能化交通服务产品。

(责编：乔雪峰、刘阳)