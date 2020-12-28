交通运输部：加快建设现代化高质量国家综合立体交通网

人民网北京12月28日电 （记者乔雪峰） 由人民网主办的“2020人民财经高峰论坛”于12月28日在人民日报社新媒体大厦举行。交通运输部政策研究室主任、新闻发言人吴春耕在论坛上表示，构建新发展格局，是与时俱进提升我国经济发展水平的战略抉择。2021年，交通运输将在构建新发展格局中迈好第一步、见到新气象。
吴春耕指出，要加快建设现代化高质量国家综合立体交通网，更好服务扩大循环总量。加快完善跨区域综合运输大通道，补齐内河水运、中西部铁路等短板，以川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程项目为牵引，推进综合交通网提质扩容，带动区域协调发展和国内国际联动发展。
吴春耕还表示，持续推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等交通一体化，形成以轨道交通和高速公路为骨干的多节点、网格化、全覆盖布局，畅通人流物流集散，助力形成世界级经济增长极。深入开展“四好农村路”建设，积极推进农村公路连片成网并向进村入户倾斜，推动形成城乡双向畅通的循环格局。
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国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
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