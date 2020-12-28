交通运输部：我国交通强国建设迈上新征程

人民网北京12月28日电 （记者乔雪峰）交通是兴国之要、强国之基。党的十九届五中全会指出，我国将进入新发展阶段，必须坚定不移贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。

近日，国务院新闻办发布了《中国交通的可持续发展》白皮书，全面阐释了新时代中国交通发展的理念和成就，展望了中国交通的美好未来。

交通运输部政策研究室主任、新闻发言人吴春耕在人民网主办的“2020人民财经高峰论坛”上表示，我国已经建成交通大国，走出了一条中国特色交通发展之路，交通进入了高质量发展的新时代，“党的十九届五中全会对加快建设交通强国作出全面部署，标志着交通强国建设迈上了新征程。”

吴春耕指出，交通运输作为国民经济重要的基础性、先导性、战略性产业和服务性行业的地位没有变，在经济社会发展中“先行官”的职责和使命没有变，由基本适应向适度超前发展的阶段性特征和要求没有变。

“加快建设交通强国，在实践构建新发展格局中发挥先行作用。” 吴春耕表示，先行既是发展定位，也是职责使命；既要有敢为人先、争先创优的意识，也要有先行先试、率先垂范的功效。这就要求交通必须当好现代产业体系协调发展的坚实支撑，当好内外经济循环相互促进的重要纽带，当好产业链供应链安全稳定的保障基石，当好改善人民生活品质、促进共同富裕的开路先锋。

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