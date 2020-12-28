海尔日日顺：构建生态竞争力 为用户创造无缝体验

36年来，海尔集团在董事局主席、首席执行官张瑞敏的带领下，以“三易原则”找到了适用于物联网时代的“人单合一”管理模式，并完成了从追随者到到引领者的进化。而作为海尔集团旗下聚焦全场景服务的生态品牌，日日顺及旗下的日日顺物流、日日顺乐家、日日顺乐农等产业平台正在“人单合一”指导下构建生生不息、不可模仿的生态竞争力，为用户创造无缝体验。

开创生态新通道

“今后不可能有完美的产品，只有向完美不断迭代的场景生态”。生态新道，便是日日顺全体创客的共同选择。在海尔创业36周年纪念会上，日日顺物流出行链群创客代表崔晓杰讲述的创客创业成果。

日日顺物流遍布全国的10万车小微触点网络，崔晓杰团队得以在近距离交互中感知用户“包装浪费资源”、“配件无法定制”等痛点。依托场景物流生态平台连接多方跨界资源，崔晓杰团队与中包、中集等包装行业企业及雅迪、小牛等车企品牌共创，不仅以1个月4次迭代的速度首创具有知识产权的智能定制循环箱，让车企品牌降低包装成本15%，更创新“前置智装中心”，在行业停留在“最后一公里”的时刻，从“前置一公里”实现用户定制出行的梦想。

心向往之，“行”必能至。目前崔晓杰所在的出行链群不仅为电动车用户提供标准送装、一次就好的最佳体验，还形成了“交付、调试、上牌三免一回执”供应链爆款体验方案，为行业破解了车电分离、到店提车的难题。更吸引7个细分行业生态方加入日日顺平台，以及雅迪、爱玛、新日等37家行业TOP级品牌涌入共创，壮大出行领域共创生态。

毫无疑问，生态新道使得日日顺物流早已不是聚焦单品、追求送货速度的传统物流，而是以场景物流模式颠覆传统、赋能生态，实现企业、用户与生态方的互惠共赢。日日顺也在迭代升级中，不断创造终身用户价值。

体验场景定制方案

每一位用户的需求都是独一无二，日日顺正立足用户美好生活开启行业场景方案定制时代，提供从交互感知用户需求、场景方案定制，再到场景方案的迭代、场景自裂变的全流程最佳体验。

持续感知用户需求，并满足用户最佳体验，是日日顺场景物流“不易”初心。以健身链群为例，凭借一张覆盖城市到乡村的庞大的触点网络，通过20万场景服务师触点深度交互儿童、白领、老年等不同人群的真实需求，不仅推出行业首个健身类消费品场景物流服务标准，让用户安心享受标准化服务，并自裂变出居家健身、户外健身、办公室健身等子场景解决方案。目前不仅单场景用户交互量高达数千万，成为汇聚大批用户的“爆款”，日日顺物流健身链群也在用户实时反馈中不断创新健身减脂等多项场景体验。

正是场景思维的转变，日日顺沉淀了越来越多的终身用户，并自涌现出日日顺sport+、日日顺有π、日日顺致享家、云智妆、海乐程等子场景品牌。

链群驱动创客创新

相比于传统企业提供的只是工作岗位，日日顺为每个创客提供的是创业机会。因为“人单合一”模式，日日顺平台中人人都是创客，机会均等，利用平台资源将体验创新做成自己的事业。在增值分享的驱动下，日日顺物流已自涌现出健身链群、出行链群、居家服务链群等，在自驱动中抢目标，自进化中创新物种，实现增值分享正向循环。

同样身为自主创客，日日顺乐家的场景服务师们，正深入用户的健康饮用水服务场景、暖通服务场景、充电桩服务场景等，探究场景服务新体验。日日顺乐农的小顺管家则正借着平台的生态力量，以云智妆链群为样板，为用户为乡村居民打造最后100米美好生活圈，定制美好生活。

海尔集团总裁周云杰在海尔创业36周年纪念大会上表示，海尔创客的使命不是解释世界，而是改变世界。海尔创客制将激发每一个人的潜能，创造物联网时代的生态品牌，让创客成为一个个的耀眼明星。如今，日日顺每位创客自驱动，聚焦用户体验迭代，不断创业创新，成为自己的CE0。（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)