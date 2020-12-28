原标题：深化医疗康养合作 增进人类健康福祉——来自中日新时代健康论坛上的代表声音

新华社青岛12月22日电 题：深化医疗康养合作 增进人类健康福祉——来自中日新时代健康论坛上的代表声音

新华社记者张旭东、吴书光

在博鳌亚洲论坛与日本医疗国际化机构22日联合举办的中日新时代健康论坛上，双方代表认为，在疫情常态化背景下，中日两国应携手并进，在医疗康养、绿色发展等领域开展更加深入务实合作，增进人类健康福祉。论坛主题为“人类健康·地球健康”，在中国青岛和日本东京分设会场。

中日在医疗健康领域合作前景广阔

博鳌亚洲论坛秘书长李保东说，中日在医疗健康等领域具有广泛合作前景和巨大合作潜力。双方加强合作交流，不仅将惠及两国人民，也有利于促进亚洲乃至国际健康卫生领域的发展。

“着眼常态化疫情防控和后疫情时代合作，是包括中日两国在内的世界各国的共同课题。两国可在药物和疫苗联合研发及公平分配、双边和多边人员往来和复工复产、公共卫生治理体系构建和完善等诸多方面展开积极合作，为推动构建人类卫生健康共同体提供助力。”李保东说。

日本前首相福田康夫说，在医疗康养领域，中日交流与合作前景广阔。在医疗卫生领域，中日两国优势互补，加强合作将使双方国民和企业受益；在养老领域，中日有非常多的合作机会；在健康保险领域，中日可以开展不同层级和水平的合作。

博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会主席陈冯富珍说，期待中日两国继续携手抗疫，及时分享疫情防治经验及相关数据等，开展多层次合作。以新冠疫苗为例，期待两国在这一公共卫生产品实现可及性和可负担性方面积极探索，为常态化防疫防控作出大国表率。

深化两国地方在医疗健康领域合作

中国外交部部长助理刘显法说，地方合作是中日交流合作的重要组成部分。近年来，两国地方之间在医疗健康领域积极探索并开展了富有成效的合作，包括此次论坛中方分会场所在地山东青岛在内，中国国内不少地方都有成功合作案例。

“我们将一如既往大力支持两国地方以创建健康城市为契机，积极打造新的合作平台，创造新的合作机遇。”刘显法说。

山东省委常委、青岛市委书记王清宪说，青岛处在中国对日合作前沿，青岛日本“国际客厅”已签约落户企业、机构24家，日本来易特医疗器械等重点项目先后落地。中日（青岛）地方发展合作示范区已启动建设，预计到2025年入驻企业将超过200家，工业总产值超过350亿元人民币。

此外，青岛借鉴日本“六本木新城”模式，倾力打造中日韩消费专区。其中，医养健康产业是重点发展的新兴产业。

日本经济团体联合会副会长佐藤康博说：“我们和青岛有过非常多的对话，青岛的美景让我记忆犹新，我希望今后能跟青岛有更多交流与合作。”

山东省副省长孙继业说，山东期待和日本方面在医养健康产业、高端医疗、健康养老、医养结合、健康管理、人才培训、康复等方面进一步加强合作，推动取得更多成果。

中日企业、医疗机构期待加强健康领域合作

招商局集团有限公司董事、总经理胡建华说，大健康产业是中日两国最具合作潜力的行业之一，建议两国推动医疗、医药、康养等相关产业链和供应链深度融合，并在诊疗检测、生物医药研发制造、高品质医疗、康复养老、数字化医疗、抗疫抗病毒等方面加强合作。

与会代表还建议，中日两国加强医药研发制造领域合作，共同优化两国大健康医疗资源配置，打造全球一流的大健康产业体系，不仅可以更好地服务两国市场，而且能够携手开拓东北亚市场乃至全球第三方市场，为人类防病抗疫和公共卫生作出贡献。

日本卓越医疗（MEJ）理事长近藤达也说，中日两国在健康医疗领域优势互补，期待两国在医疗一线、医疗学术界、医疗产业等领域进一步加强合作。

(责编：夏晓伦、毕磊)