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杨志明:多措并举构建新发展格局中的高技能人才支点

2020年12月28日22:24  来源：人民网-财经频道
 

国务院参事室特约研究员，中国劳动学会会长，人社部原党组副书记、副部长杨志明。（人民网记者翁奇羽 摄）

人民网北京12月28日电 （记者任妍） 由人民网主办的“2020人民财经高峰论坛”于12月28日下午在人民日报社新媒体大厦举行。国务院参事室特约研究员,中国劳动学会会长,人社部原党组副书记、副部长杨志明发表主题演讲。杨志明在演讲中指出，今年以来，防疫中网络在线活动兴起，数据驱动、网络协同、平台支撑的新动能快速扩张，几乎每个行业都有数字化、智能化的身影，在线工作使人们实现了"隔而不离、有序复工"。经济高质量发展对高技能人才的需求也进一步释放，中国将进入高技能人才引领的技工时代。

如何壮大新发展格局中的高技能人才队伍？杨志明建议从以下方面着手发力：研究制定国家高技能人才发展计划，创新校企深度融合的高技能人才培育机制、使特大型企业成为"技工航母"，建立“以赛促学"新机制，对技能竞赛中的优胜者、直接给予相应的高级职业技术职称， 加快职业技术院校推行“双证制度”、使一大批"科班出身"的新工匠成为中国工匠队伍的中坚力量。

此外，研究打造高技能“人才雁阵”，鼓励先进制造业大企业设立“科研学徒制”；鼓励技能大师进校园登台讲课、传授技艺，加快职业院校开设新职业相关专业，吸引新生代劳动者学技兴趣，建设高技能人才实训基地。同时，建设中国工匠网，展示工匠高超技艺，提升高技能人才收入和社会认可度。

(责编：许维娜、刘阳)
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