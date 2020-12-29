产业有活力 文旅添魅力（经济聚焦）

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渝中半岛，长江、嘉陵江环抱，是重庆的老城。近年来，渝中区强化金融服务业发展，推动以区块链为代表的新兴产业发展，同时注重文旅融合，走出一条高质量、高品质的转型升级之路。

周末，在重庆读大学的郭彦接到了老家来的父母。“我规划了重庆主城一日游！”郭彦想让第一次来的爸妈感受这些最具重庆底蕴的地方。

乘过江索道进入渝中区，打卡洪崖洞、重庆来福士、轻轨穿楼等地之后，一家人来到解放碑五四路一家“特殊”的咖啡馆休憩。“这里是全国重点文物保护单位，去年对外开放后，也成网红了。”坐在陈列馆的室外花园，郭彦向父母介绍，解放碑古老又新潮！他指向不远处的商业区，“眼镜店像艺术馆，运动服装卖场能上健身课，银行大厅还有机器人引导员呢！”

渝中半岛，长江、嘉陵江环抱，是重庆的老城。渝中区近年来全力打造现代服务业引领区、历史文化展示区、国际交往窗口区、美好城市示范区。转型发展，让渝中散发出独特的魅力。

金融聚集，让企业安心发展

“渝中区拥有重庆自贸试验区、中新示范项目承载地、中央商务区叠加的优势。”中银金融租赁有限公司董事长程慧娟告诉记者。今年6月，作为中国银行金融租赁业务的全球性总部，中银金租正式落户渝中半岛，这也是重庆市首家注册资本金超百亿的金融法人总部机构。“完善的金融机构门类、较强的市场辐射力、丰富的金融产品……这里已形成了良好的现代金融体系。”谈到落户渝中的原因，程慧娟如是说。

金融，是渝中区名副其实的第一支柱产业。目前全区各类金融机构419家，其中全国性法人金融总部6家、市级以上金融机构达到183家。截至2020年三季度，全区金融业增加值占重庆市的15%。

现代商贸、文化旅游、数字经济……丰富的产业门类和浓厚的产业氛围，吸引着越来越多的金融机构聚集渝中，给这里注入源源不断的活力。

金融机构与本土企业共同搭建起产业服务链条，这背后是渝中对金融产业的布局和谋划——提升金融集聚能级，建设西部金融中心主承载区。为了让金融企业安心发展，渝中区政府提供“一企一策”服务，帮助企业打通发展堵点。

“政府把金融机构的服务产品汇编成册，主动上门发给企业，帮我们做宣传。”一家金融机构的负责人介绍，政府还与金融机构共同策划很多新产品。

优质的金融服务，也让更多中小微企业渡过难关。今年，渝中区积极开展“助企贷”“转贷应急周转资金”业务，累计帮助中小微企业实现贷款融资3.8亿元，逾600家企业受益。疫情防控期间，驻区金融机构累计为4000余家受困企业办理贷款延期43.7亿元，向3000余家企业发放低息贷款约90亿元，尽显金融行业的助力。

新兴产业，让发展动能更强

“别瞧这小小一包，从采摘到销售的所有环节，消费者全流程可溯源！”渝中区某科技企业负责人拿起一份莼菜介绍说，这背后就是区块链技术的支撑。

2017年，重庆市经济信息委与渝中区政府联合启动重庆首个区块链产业创新基地建设。3年过去，区块链数字经济产业园初具规模：园区已建成载体面积20万余平方米，拥有50余家区块链相关的科技创新企业，年产值超过120亿元。

“相关产业配套方便，所以我们来了。”在区块链数字经济产业园内，IBM公司相关负责人告诉记者，“隔壁是做基础研发的，对门是做电商的，区块链的上下游企业在这里都能找到。”

产业园虽然年轻，但发展的速度并不慢。据《2019年中国区块链产业园发展报告》，2019年重庆区块链产业创新基地综合竞争力排名位居全国前列，进入第一梯队。

如何把企业引得来又能留得住？

缺市场，政府带着企业拓展业务；愁人才，渝中区政府与重庆邮电大学、重庆工商大学等高校共建区块链人才培训中心；想向优秀企业学习经验，政府出面促成双方合作……“多亏了政府的帮助，我们才有机会打造互联网医疗服务平台。”看着公司繁忙的场景，某区块链科技公司负责人说。

“随着全国首个省级区块链应用创新产业联盟的落地，以及工业互联网服务创新基地等一系列产学研配套体系建立，园区‘技术支撑—生态应用—创新延展’三位一体服务架构初步显现，推动区块链发展生态和产业深度融合必然更加有力。”重庆市区块链数字经济产业园管委会负责人信心满满。

文旅融合，让城市更有内涵

新建的重庆来福士往南约800米，坐落着始建于清朝的湖广会馆；再往西南方向走不到两公里，就到达南宋重庆府衙署所在地、有800多年历史的白象街传统风貌区……厚重的城市历史，强劲的时代脉搏，就这样在渝中区水乳交融。据统计，渝中区有不可移动文物149处，其中全国重点文物保护单位19处，占重庆市约30％，市级重点文物保护单位49处，占全市约13％。近年来，渝中的文旅融合又增添了诸多新鲜时尚的元素。

走进渝中区，可以在旅游体验中细读旧时光留给重庆的印记。渝中区先后完成东华观藏经楼等50处文物修缮工程，推动中国银行旧址保护工程等文物保护修缮工程10余个。“过程中我们尽可能保持街名地名不更改、院落建筑不拆迁、街巷肌理不断裂，同时还要在保护中活化利用，让城市记忆活起来，让乡愁可见可感。”区文旅委相关负责人说。

推动文旅融合，渝中巧妙实施“新旧结合”。活用枇杷山印制一厂、鹅岭二厂、戴家巷社区等老厂区和老街区，打造文创园区、文化街区；开放几栋高楼部分空间，形成“山城阳台”，为游客提供更多体验和观赏两江四岸的平台。

亲近历史文化，品读城市故事，需要慢行系统来增加深度体验。目前，渝中区已完成步行系统专项规划，正在逐步打造总长为114.5公里的“一带、六横、十六纵”步行系统。

2019年，渝中区接待游客6744.2万人次，比2017年增加1258.2万人次。以文塑旅、以旅彰文，近年来已有15部电影来到渝中取景。

围绕高质量发展、高品质生活，渝中的转型升级之路坚定不移。

《 人民日报 》（ 2020年12月29日 10 版）

(责编：牛镛)