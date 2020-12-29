串起经济圈 发展加速度

12月26日9时5分，银西高铁首趟动车组列车——D4385由北向南，缓缓驶出车站，向陕西西安进发。自此，银川至西安的火车运行时间由最长15小时缩短至最短3个小时左右。

这条高铁线路，沿线群众期待了5年。随着银西高铁通车运行，宁夏正式融入全国高铁网。

横跨宁甘陕，银川连关中

“终于可以驶出自治区了！”银西高铁首发列车的列车长董芳激动地说。2019年12月29日，银川至中卫高铁开通，同样作为当时的首发列车的列车长，董芳见证了宁夏第一条区内高铁的开通运行。如今，银西高铁与银中高铁共线至吴忠市，经过岔路口后，继续向东南绵延543公里，横穿甘陕，到达西安北站。

作为国家中长期铁路网规划中“八纵八横”高铁网包头（银川）至海口通道的重要组成部分，银西高铁全长618公里，共设银川、吴忠、惠安堡、庆阳、西安北等18座车站，将安排银川至西安北方向的动车组列车13对，明年1月20日运行过渡期结束后，将安排动车组列车日常线27对。

“这次一定要好好感受一下！”长庆油田第三输油处的路文清得知高铁开通的消息，有些激动。在宁夏惠安堡工作的路文清长期受困于交通不便，十几年来，她回西安的家，需要乘大巴车走山路，颠簸近9个小时。

长期以来，由于银川和周边的一些区域中心城市距离较远，东部、南部有地形阻隔，且经济、人口体量有限，宁夏没有建设高铁和开通动车。境内铁路基础设施薄弱，极大地阻碍了人员沟通与经济发展。

现在银西高铁开通后，路文清方便了许多，3个小时就可以回到西安的家。“老公在甘肃庆阳的油厂上班，现在，乘高铁半个小时就能和他相聚。”长庆油田采油三厂有近7万名职工和家属在银川居住，因为总部在西安，会有大量员工往返于银川、西安两地，银西高铁开通，极大解决了他们的通行难题。

中国铁路兰州局集团公司总调度长王大林表示，银西高铁连接关天经济区、陇东地区和沿黄城市带，通过西安枢纽，很大程度上解决了银川南下快捷运输及运输质量问题，促进人员、物品等资源流通，破解省际互通的难题。

有砟越黄土，隧道通高原

银川和西安，隔黄土相望。此次高铁建设，经过毛乌素沙漠边缘，更横穿世界上规模最大的黄土高原台塬区——董志塬，沿线地质条件极其复杂。如何顺利穿越黄土，成为最大的施工难点。

在西北特殊的自然环境下，“有砟”的建设方式被提了出来。所谓有砟轨道，是指路基上面使用石渣作为道床，这种轨道具有抗冲击性好、富有弹性、有利于排水等优点。经过艰苦的探索实践，建设者对有砟高铁的建设标准和技术体系总结作出了重大贡献。

不只有技术突破，高铁通车背后，更是凝结着无数铁路人的汗水和心血。

2019年6月，吴忠南特大桥铺轨完成，银西高铁甘宁段与银吴段接轨。同时，陕西段也在积极建设中，道路铺设即将结束。543公里的铁路，各段工程顺利，却在中间“卡了脖子”。

上阁村隧道，是高铁开出宁夏时遇到的第一个难题。这条全长6.78公里的隧道，地处铁路中段甘肃庆阳市的董志塬地区，这里拥有世界上最厚的黄土层。中铁第一设计勘察院高级工程师朱军介绍，该地黄土含水率高达33%，施工过程中遇水会发生开裂、变形，应力极其复杂，是一道世界级工程难题。

面对极高的施工难度，设计单位、施工单位等会同国内有关专家对施工难题联合攻关，反复论证，最终决定采用“固”与“排”相结合的方式，对软塑黄土进行处理。

“固”是对相关路段注浆加固，“排”则是采用地表升井降水，保证围堰不受地下水的影响。中铁第一设计勘察院隧道设计负责人于介说，“这样的方式可以把土壤含水量降低到22%，保证了施工安全。”

经过日夜奋战，2020年6月27日，上阁村隧道成功贯通。于介作为隧道设计负责人，从勘察项目到隧道建成，整整经历了7年，而他的孩子今年也是7岁。“看着隧道由图纸变为实体，这个隧道在心里相当于我的另一个孩子。”

高铁成动脉，产业升级快

“现在高铁站修到了家门口，去全国各地做生意更方便了。”家住吴忠的八宝茶非遗传承人刘晓虹常常去外地推广宁夏特产，每次都要带上百斤原料、茶具等物品。银西高铁开通，刘晓虹3小时便可抵达西安，极大节省了时间和行李托运成本。

高铁贯通，不仅加快了西北区域人员流动，更带来了快捷物流发展的良好机遇，助力产业提速升级。

高铁经过的盐池县曾是国家级贫困县，脱贫攻坚以来，盐池大力发展养殖业。2019年，当地农民人均可支配收入12127元，其中一半以上来自滩羊产业。“高铁开通，家乡的滩羊一定可以卖得更好。”盐池县滩羊协会会长金建仁高兴地说。

随着银西高铁的贯通，盐池积极筹备快速物流下的鲜肉外运，布局产业升级。“鲜肉附加值更高，农民收入增多，盐池羊肉的金字招牌也立得更稳了！”金建仁说。线路的开通疏解了铁路货物运输压力，除了盐池羊肉，越来越多的地方特产可以坐着火车，走向全国。

在认识到高铁开通带来巨大发展机遇的同时，当地也在思考如何借助高铁路网形成的辐射效应加速各类资源的优化配置。宁夏发改委党组副书记马坚表示，银川旅游资源、土地资源、电力资源丰富，拥有很大的吸引力，“相信未来会有更多的资金、人员来到宁夏。”

《 人民日报 》（ 2020年12月29日 10 版）

(责编：牛镛)