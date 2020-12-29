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山东东营创新招商引资模式

项目留得下 企业发展好

本报记者  肖家鑫

2020年12月29日05:18  来源：人民网－人民日报
 

　　时值寒冬，在山东波鸿轨交公司一期年产30万片高速轨道交通车轮项目的施工现场，还是一片热火朝天的景象。今年，波鸿轨交完成了对山东东营本地企业合力车轮的收购，这是东营实现招商引资与化解企业风险、盘活资产相结合的产业链招商的缩影。

　　今年以来，东营创新开展以企招引、大数据招引，引进了中车兆源新材料产业园、赛轮高性能半钢子午胎智能制造等一批产业链节点项目，不断完善本地产业链布局。

　　在这背后，是东营对本地产业链布局的思考。

　　根据各区县产业优势，东营明确区域主导产业定位，避免同质化竞争。以东营港经济开发区为例，这里具备较好的石油化工产业基础，当地开展填空式选商招商，成功招引中国振华丙烷脱氢及环氧丙烷等龙头项目，进一步延长石化产业链条。

　　而从全市层面来看，“我们编制了六大重点产业链招商指南和人才地图，围绕产业链条和重点企业，建立对接企业目录，开展精准招引。”东营投资促进局局长李慧芬介绍说。

　　在高质量项目落地的背后，是营商环境的逐年改善。

　　“现在提交材料、项目审核不用东奔西跑，企业经营变得简单多了。”舒朗医疗科技医疗物资生产基地项目负责人说，公司从工商注册迅速进入到生产阶段，得益于各有关部门对相关手续实行的并行办理、容缺办理。

　　这样的感受，还有很多。近年来，东营开展审批权限下放、简化项目审批、推进流程再造。为有针对性地解决企业困难，东营还设立21个营商环境监测点，建立50家重点引才企业联系服务制度，确保项目留得下、企业发展好。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月29日 10 版）
(责编：牛镛)
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