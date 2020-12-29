工程车辆穿梭往来，大型塔吊紧张作业……近日，浙江上虞高端智造集聚区产教融合创新园一期项目现场，一派热火朝天的景象。园内一期先行建设的4.6万平方米科学与工程研究院，将于近期完工并投入使用。

建设产教融合创新园是近年来上虞区推动产业链与创新链深度融合的一个缩影。2019年开始，上虞组建专业团队对区内重点产业进行产业链群梳理，并以此制定发展规划、招商方案、扶持政策等，打造具有较强影响力和核心竞争力的特色产业链，为部署创新链夯实产业基础。

上虞大力开展产业链精准招商，形成“大项目—产业链—产业集群”的发展格局，统筹绘制产业地图，加强产业链精准招商顶层设计，并按照传统产业“强链”、新兴产业“补链”、未来产业“建链”的思路，统筹谋划产业链招商。

如此规划引领下，上虞以区内重点优势企业为依托，挖掘区内企业间的产业链关系，完善产业链招商机制，重点招引产业链引擎性企业和引擎性项目。在新材料领域，引进了总投资208亿元的圆金新材料项目。

围绕提升行业影响、推动产业培育两块内容，上虞区与中科院控股有限公司合作，在新材料创新研究院、中试转化平台、项目成果转化等方面开展全方位合作，同时组建杭州湾新材料产业联盟，设立新材料产业专项扶持基金，有效推动新材料产业项目落地。

此外，上虞借力“外脑”优化产业创新支撑。积极与科研院所合作，引进复旦大学、南华大学、天津大学等13家大学的研究院，出台鼓励企业创建国家级、省级研发机构、科技企业孵化器等一系列政策，推动“一个产业配套一个产业创新服务综合体”建设。

截至目前，新材料省级产业链已集聚规上新材料企业112家，其中上市企业13家，高新技术企业43家，2019年产值538.17亿元，2020年预计产值将超过600亿元。上虞先进高分子材料产业平台，被浙江省列入第三批“万亩千亿”新产业平台培育名单。

《 人民日报 》（ 2020年12月29日 10 版）

(责编：牛镛)