推进媒体融合向纵深发展

当前，媒体融合进入了爬坡过坎、攻坚克难、深度推进的关键时期。落实中央要求，加快推进媒体融合向纵深发展，党媒网站要在主战场发挥主力军作用。

一是要始终保持内容定力，用主流价值引领舆论。习近平总书记强调，对新闻媒体来说，内容创新、形式创新、手段创新都重要，但内容创新是根本的。全媒体时代，高质量的内容就是我们挺进主战场最有力的武器。近年来，人民网在观点评论、深度调查、权威解读、政策建议四方面加强发力，原创精品建设成效显著，有力发挥了党媒引导舆论的作用。

二是始终坚持服务群众，用高质量服务夯实主阵地。推进媒体深度融合，在互联网主战场上走好群众路线，要求我们不再仅仅是信息传播平台，更要打造综合服务平台。以人民网《领导留言板》为例，今年前10个月《领导留言板》收到各级领导干部答复网民留言达49万条，真正架起了党和群众的连心桥、开启了社情民意的直通车。

三是始终强化技术引领，以先进技术驱动融合发展。去年12月，由人民日报社主管、依托人民网建设的人民日报社传播内容认知国家重点实验室正式启动，为媒体融合纵深发展、内容精准传播、网络空间治理提供前沿技术支撑。目前，已经初步构建了基础研究层、技术支撑层、场景应用层3个层次的内容科技体系。

四是始终重视人才培养，以创新体制机制打造全媒体队伍。人才是建成具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体的关键因素。要以互联网思维优化资源配置，进一步创新体制机制，通过科学的用人机制，确保引得进人、留得住人。

《 人民日报 》（ 2020年12月29日 12 版）

(责编：牛镛)