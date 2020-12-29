坚持内容创新 坚持服务群众

深圳盐田是一片创新创业的发展沃土。近两年来，我们坚持以推动高质量发展为主题，大力推进产业发展、创新驱动，实现了经济发展强势上扬。今年前三季度，全区GDP增长5.2%。
习近平总书记强调，经济建设是党的中心工作，意识形态工作是党的一项极端重要的工作。
党的中心工作与意识形态工作相辅相成，坚持两手抓，二者才会相得益彰。
近年来，我们坚决践行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，以社会主义核心价值观为引领，以媒体融合为抓手，构建起“一台一报一网两微一抖多平台”的融媒体传播矩阵，有效展示了盐田经济社会发展取得的丰硕成果，向全国乃至全世界展现盐田宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区形象。
下一阶段，加快推进媒体融合向纵深发展仍面临重大任务，要坚持内容创新，坚持服务群众，全力讲好盐田发展故事，充分展现盐田经济腾飞的发展之美、绿水青山的自然之美、积淀厚重的人文之美、盐田人埋头苦干的奋斗之美，积极奏响粤港澳大湾区与深圳建设中国特色社会主义先行示范区的动听音符。
《 人民日报 》（ 2020年12月29日 12 版）
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国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】