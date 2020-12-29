坚持内容创新 坚持服务群众

深圳盐田是一片创新创业的发展沃土。近两年来，我们坚持以推动高质量发展为主题，大力推进产业发展、创新驱动，实现了经济发展强势上扬。今年前三季度，全区GDP增长5.2%。

习近平总书记强调，经济建设是党的中心工作，意识形态工作是党的一项极端重要的工作。

党的中心工作与意识形态工作相辅相成，坚持两手抓，二者才会相得益彰。

近年来，我们坚决践行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，以社会主义核心价值观为引领，以媒体融合为抓手，构建起“一台一报一网两微一抖多平台”的融媒体传播矩阵，有效展示了盐田经济社会发展取得的丰硕成果，向全国乃至全世界展现盐田宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区形象。

下一阶段，加快推进媒体融合向纵深发展仍面临重大任务，要坚持内容创新，坚持服务群众，全力讲好盐田发展故事，充分展现盐田经济腾飞的发展之美、绿水青山的自然之美、积淀厚重的人文之美、盐田人埋头苦干的奋斗之美，积极奏响粤港澳大湾区与深圳建设中国特色社会主义先行示范区的动听音符。

《 人民日报 》（ 2020年12月29日 12 版）

(责编：牛镛)