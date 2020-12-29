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深度融合 一体发展

——2020（第五届）全国党媒网站高峰论坛发言摘编

2020年12月29日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　图为2020（第五届）全国党媒网站高峰论坛现场。
　　人民网研究院供图

　　牢记使命 构建全媒体传播体系

　　江西省融媒体中心常务副主任李晚成：媒体融合，内容、技术、机制要融为一体，通过全媒联动，彰显新闻力量。江西以省融媒体中心为调度枢纽，着力完善省市县三级联动指挥体系，实现全省重大主题报道统一策划、统一制作、统一分发，推动内容、技术、平台、机制等共融互通，构建全省一体化媒体融合新格局。

　　广州日报报业集团副总编辑周成华：加快媒体深度融合的关键，在于体制机制创新。近年来，广州日报坚持“移动优先、精品党报”一体化发展，重构策采编发流程，推动主力军全面挺进主战场，已初步建立了以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，媒体融合传播力明显提升。

　　深圳市盐田区网络安全和信息化中心（区融媒体中心）副主任牟晓伟：盐田区融媒体中心始终坚持内容为本，从精品意识、融合传播、深度连接入手提升内容魅力，推动内容生态链融合，不断扩大优质内容产能，并以此激发中心的生产力、创造力、影响力。以生产能力提升传播能力，盐田城区形象更加丰满。

　　中青在线副总编辑唐轶：媒体融合要重塑策采编发流程，坚持移动优先、专业主导、先做“减法”再做“乘法”的思路。推动主力军全面挺进主战场，就是要把媒体最优质的资源、顶级的记者、最资深的编辑、最有执行力的人才都推进到主阵地，建立全媒体统一协调机制，实现新媒体和传统媒体的人才融合、内容整合。

　　界面新闻编委、执行主编许悦：媒体管理者要树立全媒体思维。用户是谁，他们在哪里，喜欢看什么内容，通过哪些渠道获取资讯，都是需要考虑的问题。媒体融合是有机融合，而非简单叠加。构建全媒体传播体系，需要优化知识结构，时刻保持认知更新，提升全媒体传播能力。

　　山西吕梁广播电视台总编辑郭月秀：吕梁广播电视台立足立体化、开放式融合传播之路，做好向上融、向外融、向内融、向下融，探索建立“四向”融合的全媒体传播体系。面临新的媒体生态，不能单兵作战，要和上下左右这些主力军融通、打通，从而形成一个新的主力军，打通新闻宣传和服务群众的“最后一公里”。

　　华龙网集团融媒体新闻中心总监康延芳：媒体深度融合，要回归内容本身。随着媒体融合发展，媒体纷纷致力于新媒体内容的生产，H5、短视频、AR、VR、MR……各种形式精彩纷呈。形式创新固然重要，但最终还得回归到内容本身。媒体要生产群众更喜爱的内容，强化媒体与受众的连接。

　　华中科技大学广播电视与新媒体研究院院长石长顺：新型媒体集团强调传媒的集群化，而现代（全媒体）传播体系则强调传媒的一体化整合。现代（全媒体）传播体系体现了4个属性：现代性、全媒性、主体性和融合性，显示新型主流媒体及话语传播力的特征。

　　奋力战疫 提升引导服务能力

　　大江网（中国江西网）、信息日报社总编辑王宣海：引导舆论是媒体的使命。大江网（信息日报）遵循网报融合的传播规律，将“快速”“策划”“服务”三招并用，大小屏联动，唱响了主旋律，用精品策划做网络正能量的传播者。

　　中安在线总编辑王根喜：在疫情防控中，媒体发挥了通达信息、引导舆论、鼓舞斗志的作用。相比于纸媒、电视等，网络媒介显示出了特殊作用。如慢直播，吸引了网民全过程参与，为全民抗疫凝心聚力。

　　长江网主编龚平：长江网依托“武汉城市留言板”，紧急开发上线“在线问诊”“在线倾诉”公益平台，征集了全国1602位医生及心理咨询师志愿者，在线为5万余名患者提供了7万余次诊疗服务。长江网运用互联网思维，搭建互联网平台，凝聚互联网力量奋力战疫，在服务群众中展现党媒网站创新实践。

　　解放军新闻传播中心网络部政治委员吴定雄：战疫期间，党媒必须肩负起主流媒体的使命担当，发挥好舆论引导的主力军作用；必须更加注重统筹舆论引导；必须更加注重深入、融入一线，主动发声，以快制胜；必须更加注重前后方联动，各媒体合作、多力量协同。

　　环球网执行总编辑石丁：当今，新媒体技术发展不断迭代，媒体融合要有能够保证团队敏感洞察变化并及时决策的机制，才能立于不败之地。战疫报道成功，关键在于媒体充分融合。环球网通过前后方联动、跨部门跨平台融合，向全球读者传递真实信息。

　　东方网政务管理中心主编姚莉莉：地方主流媒体在战疫期间，积极利用新传播技术叠加区域播、视、报、网、端、微等传播渠道，与基层社会传播网络深度融合，通过调度区域资源，提供本地化信息、政务、生活等多功能服务，与用户形成广泛、深入的连接，打造社会治理与沟通的枢纽。

　　扬州报业传媒集团党委委员、扬州日报副总编辑拾景炎：媒体不仅是记录者，更应是连接器、服务员。党媒也应注重让“一个人变成一支队伍”，提笔能写，举手能拍。媒体融合应坚持守正创新，要看得准，抓得牢。

　　中国社会科学院新闻与传播研究所数字媒体研究室主任黄楚新：各党媒网站采用多种表现形式呈现战疫一线，结合前沿技术，用可视化的形式极大满足了群众对于疫情信息的需求。创新形式、积极回应社会关切的融媒体报道，提高了传播效果，有效提升了引导服务能力。

　　拥抱技术 引领驱动融合发展

　　广西新闻网总编辑、总经理宋春风：进入5G时代，新技术赋能新媒体新的生产力，丰富的内容、海量连接和沉浸式用户体验，给传媒变革带来了3个层次的全新机遇：一是单一媒体内部全新的媒体生产方式、全新的媒体形态；二是媒体间全新的组织、联系方式；三是媒体融入数字政府、数字社会、数字经济，产生全新发展业态。

　　厦门广电集团新闻中心副主任郑红：5G时代技术赋能，通过融媒体平台建设、新技术应用，地方台可以使短视频生产成为创新移动端传播的主战场，并通过采编流程再造，加速广播电视和新媒体的深度融合。通过一大批爆款短视频的发布，精品内容的呈现，获取流量、点击量，从而抢占互联网传播主阵地。

　　人民网舆情数据中心执行主任、人民在线总经理董盟君：在探索媒体融合发展这条道路上，我们与业界达成3个共识。第一，前沿技术将成为内容生产的支撑点；第二，通过版权赋能内容增值，将信息影响力转换为媒体影响力；第三，融媒体中心要提升自身经营能力，实现自我造血、良性发展。

　　群众新闻网副总编辑任虎鹏：新技术首先改变的是用户的信息接收和再传播习惯，移动互联网语境下用户即群众，媒体融合的出发点应该是用户。新技术为媒体赋能的同时，也带来了技术壁垒问题。地方媒体投入能力有限，新技术意味着更大的发展差距。破解壁垒需要建设基于共享的融合平台。

　　北青网总编辑刘林：5G、人工智能等技术无疑为融媒发展带来了更多的机遇、提供了更为多元的实现路径、展现了更为广阔的前景。融媒发展要以先进技术为支撑，更要以内容建设为根本。媒体价值的重要体现就是回归初心，去生产更多的优质内容。

　　深圳特区报编委蓝岸：媒体要敢于并善于用好技术赋能，建好新媒体分发平台，头部提供权威、可靠、可信的新闻信息，中部吸引区域MCN（多频道网络）机构进驻分发内容，底部提供生活服务，让平台变成权威新闻的来源地、生活资讯的交流地、民生实事的解决地，真正做强新媒体舆论场。

　　杭州网副总编辑吴幼祥：5G引领的先进技术为媒体融合发展赋能，使媒体业界生态发生根本性改变，加剧了媒体边界的消融。深耕“新闻+服务”，在新业态下做强主流媒体“四力”的同时，做强自身的服务力。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月29日 12 版）

(责编：牛镛)
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