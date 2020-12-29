2020全国党报融合传播指数报告发布

本报深圳电 （王媛媛）在2020（第五届）全国党媒网站高峰论坛上，人民网监事会主席、人民网研究院院长唐维红发布了《2020全国党报融合传播指数报告》。这是人民网研究院第四次发布该报告。
今年，人民网研究院通过抓取2020年1月1日—8月15日全国三级党报纸报、网站、微博、微信、自有新闻客户端、入驻聚合客户端、入驻抖音平台、入驻喜马拉雅FM的相关数据，对全国377家党报的融合传播情况进行分析。数据采集由北京人民在线网络有限公司完成。
报告显示，各级党报在各传播渠道的原创报道数量显著增加，自有客户端下载量有较大幅度增长。监测期正值抗击新冠肺炎疫情期间，各级党报在各传播渠道及时发布疫情信息、政策解读、战疫故事、辟谣消息等，受到广泛关注，直接带动了用户数量增长和影响力扩大，特别是贴近基层、贴近百姓的地市级党报进步明显，党报的权威性和舆论引导作用充分显现，呈现出媒体融合发展的新成效、新面貌。
在377家党报中，中央级报纸12家，省级党报33家，地市级党报332家。数据显示，2020年，党报在各个渠道的覆盖率均较去年同期有所增长，融合传播呈现以下七大特点。
一是报纸发行量均值比上年略有上升，党报原创率明显提高。377家党报发行量均值比2019年增长2%。2020年1—8月，所有党报及其网站原创报道率显著提高，凸显在重大事件、重要时期，党报的传播力、影响力显著增强。
二是党报微博分化明显，市级党报微博传播力下降。377家党报开通了287个微博账号，其中46个微博账号在监测期内没有发布微博。党报微博账号平均粉丝量超过163万，比去年增长13%。平均每家党报微博账号日均发文14.7条。党报微博账号的互动情况差异较大。
三是党报微信传播力增强，地市级党报微信公众号进步明显。355家党报开通了微信公众号，比2019年增长15.3%。平均每个党报微信公众号日均发文8.4篇，发布文章的平均阅读量为5540次。
四是党报自有客户端下载量大幅增长。地市级党报增长超3.5倍，凸显在疫情防控期间具有贴近性的新闻信息服务备受关注；其次是省级党报，增长285%。
五是31%的党报聚合新闻客户端账号停止更新，活跃头条号平均阅读量翻倍。党报头条号的阅读量明显提升，有12个账号的文章平均阅读量超过5万次。
六是党报抖音号平均粉丝量增长近4倍，地市级党报新秀崭露头角。有318家党报入驻并发布短视频，比2019年增长68%。粉丝量均值为98.4万，比2019年增长将近4倍。中央级党报的抖音号短视频平均播放量最高，其次为省级和地市级党报。传播力排名前十的党报抖音号中，5个为中央级党报抖音号，5个是地市级党报抖音号，涌现出一批党报短视频新秀。
七是党报音频内容生产与传播渠道有待拓展。27家党报入驻喜马拉雅FM并发布音频，数量较2019年增长125%，日均发布音频节目3.3期。各报业集团下属的都市报、晚报开通的喜马拉雅FM账号播放量较高，播放量过亿的有4个账号。
《 人民日报 》（ 2020年12月29日 12 版）
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