财政支农“账本”靓（锐财经）

安徽东至县林业资源丰富，发展食用菌种植产业具有得天独厚的条件。近年来，该县采用资金支持、政策扶植等模式，大力发展黑木耳种植，走出了一条产业脱贫致富之路。图为村民正在采摘黑木耳。

张明伟摄（人民视觉）

近年来，甘肃省敦煌市积极调整农业产业结构，通过宣传引导、技术培训、政策扶持等措施，大力发展设施农业，错季种植各类果蔬，促进农业增效、农民增收。图为12月27日，敦煌雷家墩村生态农业园区，农民在日光温室里劳动。

张晓亮摄 （人民视觉）

超6万亿元！日前发布的国务院关于财政农业农村资金分配和使用情况的报告显示，2016—2019年，全国财政一般公共预算累计安排农业农村相关支出6.07万亿元，年均增长8.8%，高于全国一般公共预算支出平均增幅。报告指出，总的来看，“十三五”期间我国财政支农工作成效显著，投入力度不断加大，支出结构不断优化，资金管理水平和使用效益不断提高。下一步，将进一步加大投入力度。

重点支持5个方面

近年来，财政农业农村资金分配和使用情况如何？财政部部长刘昆日前介绍，各级财政部门会同有关部门把农业农村作为财政支出的优先保障领域，为实施乡村振兴战略提供了有力支撑。中央财政农业农村资金重点支持5个方面。

保障粮食和生猪等重要农产品有效供给。支持开展农机购置补贴，通过现代种业发展基金带动社会资本投资种业超过100亿元。2020年将生猪临时贷款贴息补助范围由年出栏5000头以上的养殖场户，扩大到年出栏500头以上的养殖场户。

全力支持打赢脱贫攻坚战。发挥中央财政专项扶贫资金投入主渠道作用，2016—2020年，连续5年每年增加200亿元。深入推进贫困县涉农资金统筹整合试点，2016年至2020年前三季度，全国832个贫困县累计整合使用财政涉农资金超过1.5万亿元。

支持深化农业供给侧结构性改革。支持推进农村一二三产业深度融合，提升金融服务乡村振兴能力，2016—2019年，全国农业信贷担保业务规模年均增长81.9%。

加快补上农业农村公共服务短板。2018年以来累计新改造农村户厕3000多万户。2016—2019年累计新改建农村公路超过120万公里。

推动建立健全现代乡村社会治理体系。加强村级组织运转经费保障，支持开展农村土地承包经营权确权登记颁证，支持开展农村集体资产清产核资。截至2019年底，全国村集体经营收益超过5万元的村占比达48.2%，比2016年提高23.2个百分点。

实施预算绩效管理

资金使用准，管理得跟上。刘昆表示，近年来，财政部会同有关部门加强资金管理，完善顶层设计，创新体制机制，扎实推进农业农村领域各项改革任务，不断提升财政资金使用管理的科学性、规范性、有效性。

“推动完善农业支持保护制度。2019年制定出台了《关于完善农业支持保护制度的意见》，提出了对农民直接补贴、生产支持、基础设施建设、价格支持、生态环境保护等方面的政策举措。”刘昆说，探索建立涉农资金统筹整合长效机制，加强涉农资金源头整合，赋予地方更大的资金统筹整合权限，充分调动地方工作积极性。

在财政预算管理方面，刘昆介绍，全面实施预算绩效管理，制定农业农村相关转移支付绩效管理制度办法，推动实现财政农业农村资金所有中央本级和转移支付项目绩效管理全覆盖。

“狠抓资金监管和监督检查。”刘昆表示，强化财政农业农村资金监督体系建设，实现832个贫困县扶贫审计全覆盖，不断加强乡村振兴相关资金管理，推动政策落地。建设财政扶贫资金动态监控平台，依托平台建立了财政扶贫资金总台账，跟踪预算分配下达、资金支付、绩效目标执行、到人到户补助发放等情况，促进加强扶贫资金管理。

进一步加大投入力度

“在看到成绩的同时，我们也清醒认识到存在的差距和不足。”刘昆说，由于财政农业农村资金涉及不同行业领域和亿万群众，利益主体诉求多元，点多、线长、面广，财政农业农村资金管理使用还面临一些困难和挑战。一是投入压力持续加大。当前国内外经济形势依然复杂严峻，财政在今后较长一个时期仍将处于紧平衡状态。金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局还需进一步健全。二是政策间衔接尚需进一步强化。由于财政农业农村资金涉及多个行业领域、多个层级、多个地区，政策间的协同配合还需进一步加强。三是预算和绩效管理尚需进一步提升。

下一步，怎么做？“进一步加大投入力度。”刘昆表示，财政部门持续把农业农村作为优先保障领域，不断完善多元化投入保障机制，结合预算编制安排，继续将符合条件的农业农村领域项目纳入地方政府债券支持范围。进一步拓宽投入渠道，逐步提高土地出让收益用于农业农村比例，确保“十四五”期末达到50%以上。

在政策体系和管理方面。刘昆指出，进一步完善财政支农政策体系，提高政策精准性。进一步促进涉农资金管理提质增效，将绩效管理深度融入财政农业农村资金预算编制、执行、监督全过程。强化评价结果刚性约束，将绩效结果作为预算安排的重要依据，精打细算，把钱用到刀刃上、紧要处，切实提高财政农业农村资金使用绩效。

(责编：牛镛)