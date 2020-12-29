二〇二〇人民财经高峰论坛在京举行

本报北京12月28日电 （孙阳、栗翘楚）由人民网主办的“2020人民财经高峰论坛”今日在京举行。论坛以“构建新发展格局 推动高质量发展”为主题，邀请中央部委领导、专家学者和企业家代表，围绕贯彻落实党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，聚焦“十四五”时期经济社会发展前景等热点话题开展交流探讨。

十二届全国政协副主席王钦敏，商务部副部长钱克明，中国银行保险监督管理委员会副主席黄洪，人民日报社副总编辑王一彪等出席论坛。

与会嘉宾表示，构建新发展格局是进入新发展阶段的必然要求。要以深化供给侧结构性改革为主线，使国内市场更加强大，经济结构更加优化，形成国民经济良性循环。要扩大高水平对外开放，打造国际合作和竞争新优势。要进一步提高金融体系与新发展格局的适配性，以完善宏观调控跨周期设计和调节，健全新发展格局的金融调控体系。

《 人民日报 》（ 2020年12月29日 07 版）

(责编：李栋、毕磊)