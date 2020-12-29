探寻中国经济新动能 看高质量发展新脉络

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情给全球经济带来严重冲击，而中国经济的表现却独树一帜。伴随着强大韧性与发展潜力，中国不但持续推动内需强劲增长，更展现着全面复苏的景象。

当前，中国将进入一个新发展阶段，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。在这个过程中，离不开城市、产业、交通的有力结合。

这其中，中心城市和城市群正在成为承载发展的主要核心。如何增强中心城市和城市群等经济发展优势区域的经济和人口承载能力，带动优势产业集聚效应，推动新动能和新优势的发展，成为加快推进建设新发展格局的重要推手。

中国是全球最具潜力的大市场，也是制造业全球产业链供应链的重要组成部分，广阔的内需市场将继续激发源源不断的创新潜能。国家统计局11月30日发布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为52.1%，自3月份以来连续位于临界点以上，总体持续回暖。

作为经济发展的另一重点，交通建设承载着重大的时代使命。随着交通运输部提出的以京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等重点城市群、都市圈为重点的部署，将推动形成以轨道交通、高速公路为骨架的多层次快速交通网，构建起重点城市集群经济发展的新脉络。

在此之际，人民网财经频道与凯迪拉克一道，开启《探寻中国经济新动能》探访活动，走进京津冀、长三角、珠三角等国内经济发展与转型重点区域，探寻新产业新动能，挖掘推动中国经济高质量发展的新活力。

作为世界工业经济的亲历者，通用汽车很早之前就开始对城市产业变化与社会发展做出思考，并致力于推动未来交通发展和城市建设。从1939年在纽约世界博览会上展示Futurama模拟城市，开启对未来智能交通畅想；到如今凯迪拉克率先推出Super Cruise超级智能驾驶系统；再到配合国家智慧城市战略，整合车联网、物联网技术，加速智慧城市建设，通用汽车始终以前瞻科技助力城市交通发展，引领智能出行。

中国的发展仍然处于战略机遇期，机遇和挑战都有新的发展变化。通过本次探访活动，探寻克服疫情影响之下创造机遇、破解难题的创新示范，将为高质量发展与经济建设的明天贡献宝贵经验。

(责编：鄂智超、刘佳)