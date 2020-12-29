“追光男孩“，好暖！

2020，注定是写在历史的一年

它承载着无数普通人的感动、勇气与回忆

近日，一位在北京工作10年盲人高沛友的暖心故事

在这个年末打动了无数网友

大家把他亲切称为“追光男孩”

“虽然他看不到，但是眼里有光“

93年的高沛友出生于黑龙江伊春市

3岁时确诊眼科“癌症”视网膜色素变性

随着年龄增长，视力逐步丧失

到高中时候双眼全盲

高沛友曾一度自暴自弃，走进死胡同

幸运的是，因为从小喜欢程序化、逻辑化的东西

计算机让他逐渐找到了自信

初中起就依靠声音自学编程

从HTML到易，从C#到Java乐此不疲

自己搭建网站，开发盲人游戏

获得全国编程比赛大奖

并结识如今的妻子

“计算机让我找到了和世界连接的通道，

让我回归普通人的生活。”

（高沛友与妻子一起在家玩游戏）

十年里

他成为中国盲人图书馆的常客，每周风雨无阻

浩瀚书海为他打开了解世界的另一扇窗口

经过不懈努力，研究生毕业后自考成为临床医师

工作之余，他对新事物、新科技尤其好奇

去年开始接触最新的物联网技术

把四十多平的出租屋“盲改”为温馨的无障碍小窝

自己设计组装、一一调试

组装了四十多个物联网设备：

回家后就有天猫精灵打招呼

空调、吸顶灯自动打开

内置语音助手的床头灯提醒日程

……

（回家自动打开电灯和空调）

他说，这些智能设备解决了很多生活的烦恼

让他能像普通人一样独立生活

他希望分享自己摸索的这些技术和经验

帮助更多视障人士

如今他正在积极尝试直播课程

介绍智能设备的使用方法

让更多人能享受到科技带来的便利

（高沛友展示自己用的新型伸缩盲杖）

高沛友对未来充满了希望：

“只要有光，我就觉得和世界还有连接。

我觉得未来有无限可能，我还有很多事情没去探索。”

他的故事打动了许多网友

大家纷纷评论：

小伙子好阳光，活成了一束光

自立自强，通过自己的努力改变命运

人生就是这样，你强它就弱

为所有自强自立的追光者点赞！

(责编：许维娜、夏晓伦)