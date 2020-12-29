疫情期间助力高校线上教学 高顿教育获感谢状

12月25日至27日，“2020年教育部产学合作协同育人项目对接会”在北京举办。会议现场为在疫情期间支持高校在线教学作出突出贡献的企业颁发感谢状，高顿教育集团旗下在线课程平台“高顿网校”位列其中。

疫情防控期间，在教育部“停课不停学”的号召下，高顿教育集团对外开放了大量优质课程资源，内容涵盖新商科、六大金融专业、七大会计专业及职业发展等系列课程，并同时面向国内各大高校免费开放了Glive直播平台、学习大数据统计系统、学员管理系统、商科在线等在线教学服务平台，在保障高校教学任务正常开展的同时，兼顾授课方式的灵活性与教学效果的高质量。

据了解，为响应教育部“鼓励采取政府主导、学校主体、社会参与的方式，搭建‘云课堂’以保障疫情防控期间的在线教学“的通知，高顿教育集团先后联合学习强国、人民日报客户端、中国银行等多家公信平台、权威媒体及知名金融机构上线免费财经课程，并联合商业大咖、专家学者开启“财经力量”线上公益课等，最大程度地发挥企业优势、整合企业资源，为特殊时期的学生和在职人员提供了一条学习与提升自我的路径。

高顿教育始终关注高校教育改革进程，致力于作为平台连结个人、企业和高校三方资源，并通过资金、技术、产品研发等各方面综合投入，助力高校人才培养模式的创新和完善。自成立至今，高顿已先后与上海财经大学、南开大学、美国费尔菲尔德大学等近300所国内外知名院校在人工智能研发、学科建设、师资培训及职业平台搭建等方面展开合作，发挥企业优势推进高校实践育人。（乔雪峰）

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