疫情期间助力高校线上教学 高顿教育获感谢状

12月25日至27日，“2020年教育部产学合作协同育人项目对接会”在北京举办。会议现场为在疫情期间支持高校在线教学作出突出贡献的企业颁发感谢状，高顿教育集团旗下在线课程平台“高顿网校”位列其中。
疫情防控期间，在教育部“停课不停学”的号召下，高顿教育集团对外开放了大量优质课程资源，内容涵盖新商科、六大金融专业、七大会计专业及职业发展等系列课程，并同时面向国内各大高校免费开放了Glive直播平台、学习大数据统计系统、学员管理系统、商科在线等在线教学服务平台，在保障高校教学任务正常开展的同时，兼顾授课方式的灵活性与教学效果的高质量。
据了解，为响应教育部“鼓励采取政府主导、学校主体、社会参与的方式，搭建‘云课堂’以保障疫情防控期间的在线教学“的通知，高顿教育集团先后联合学习强国、人民日报客户端、中国银行等多家公信平台、权威媒体及知名金融机构上线免费财经课程，并联合商业大咖、专家学者开启“财经力量”线上公益课等，最大程度地发挥企业优势、整合企业资源，为特殊时期的学生和在职人员提供了一条学习与提升自我的路径。
高顿教育始终关注高校教育改革进程，致力于作为平台连结个人、企业和高校三方资源，并通过资金、技术、产品研发等各方面综合投入，助力高校人才培养模式的创新和完善。自成立至今，高顿已先后与上海财经大学、南开大学、美国费尔菲尔德大学等近300所国内外知名院校在人工智能研发、学科建设、师资培训及职业平台搭建等方面展开合作，发挥企业优势推进高校实践育人。（乔雪峰）
国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】
国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】