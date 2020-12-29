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科大讯飞获“中国工业大奖” 助力各行业转型升级

2020年12月29日20:46  来源：人民网-财经频道
 

12月27日，第六届中国工业大奖发布会在京召开，科大讯飞凭借“讯飞人工智能开放平台及产业示范项目”荣获“中国工业大奖”。科大讯飞高级副总裁、研究院院长、认知智能国家重点实验室主任胡国平出席并领奖。

据了解，该奖项由中国工业经济联合会联合12家全国性行业协会共同组织实施，每2年评选、表彰1次，包括“中国工业大奖”、“中国工业大奖表彰奖”和“中国工业大奖提名奖”三个层次奖项。

“在当今全球技术激烈竞争格局下，必须将源头技术变为平台技术，再转换成产品落地。”胡国平说，科大讯飞从2010年就搭建讯飞开放平台，向业界开放自己的资源和能力。

公开资料显示，讯飞开放平台是科大讯飞基于智能语音及人工智能技术，打造的共享、共建、共赢的人工智能开放创新服务平台，旨在进一步构建我国人工智能产业生态，加速推进人工智能核心技术突破和产业应用，以产业需求为牵引，助力传统行业提质增效和转型升级，加速形成人工智能产业集聚。

目前，讯飞开放平台已对外开放334项A.I.能力，服务开发者团队169万，总应用数96万，并通过技术赋能、市场赋能和投资赋能，先后扶持了优必选、商汤、寒武纪、淘云科技等数百家优秀创业团队，与超过40000家智能硬件厂商建立合作关系。

“破解‘卡脖子’的技术难题，需要科研人员发扬创新精神，勇于创新、敢于超越。”胡国平说，作为一家技术创新型公司，科大讯飞持续专注源头核心技术研发，将科技成果加速转化为现实生产力。

据艾媒咨询《2020年上半年中国人工智能产业专题研究报告》显示，在智能语音赛道，科大讯飞的综合实力和成长能力突出。当下，以讯飞为中心的人工智能产业生态正在持续构建。基于讯飞人工智能开放平台的A.I.能力，科大讯飞不断助力手机、汽车、家电等智能制造产业及教育、医疗、政务、办公、客服等行业实现产业转型升级，进一步提升相关产业附加值及市场竞争力。

科大讯飞方面表示，未来将持续探索人工智能赋能工业领域新发展，在新一轮科技革命中抢抓发展机遇，助力工业制造业转型升级，致力于为我国经济高质量、可持续发展汇聚新动能。

(责编：夏晓伦、乔雪峰)
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