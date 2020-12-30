国有企业混改基金成立

本报北京12月29日电 （记者刘志强）29日，中国国有企业混合所有制改革基金有限公司在上海成立，基金总规模2000亿元，首期募集资金707亿元。受国务院国资委委托，由国有资本运营试点企业中国诚通作为主要发起人，携手多家公司共同发起。

作为积极稳妥推进混改的重要抓手和渠道，国有企业混改基金将按照“政府引导、市场运作，完善制度、保护产权，严格程序、规范操作，宜改则改、稳妥推进”原则，采取股权投资等形式，聚焦核心领域和关键技术的混合所有制改革，重点布局国家战略领域、竞争性领域、科技创新领域和产业链关键领域，致力于促进国有经济布局优化，持续提升国有资本运营效率。

《 人民日报 》（ 2020年12月30日 02 版）

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