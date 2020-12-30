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海信2021年将落地60家品质之家和智慧生活馆

2020年12月30日13:52  来源：人民网-财经频道
 

　　“‘品质’是海信所有产品和品牌的最大公约数，我们要把它不打折扣地零介质传递给用户。”12月27日，全球首家海信会员体验店品质之家在青岛市江西路11号正式开业。海信集团中国区营销总部副总裁马宝龙表示，2021年海信将布局60家品质之家会员店和智慧生活馆，构筑“品质之家会员店-智慧生活馆-专卖店-专营店”的终端零售矩阵，扩大消费者的全触点。

　　据悉，品质之家作为海信唯一的全品线、全品牌直营店，包含海信、东芝、日立、容声、科龙、古洛尼、ASKO等海信旗下主要品牌，是海信首次尝试直接零售的试验田。

　　“品质之家将成为品质海信的超级符号。品质，代表着产品的质量优良、人的行为优良。”马宝龙表示，品质之家提供了一个和用户链接的专属空间。通过与用户的直接链接，既可以把海信的技术、服务、品牌温度和价值观不打折扣地零介质传递给用户，又能更直接地听到用户的声音，从而为用户打造出更多高品质的好产品。

　　同时，海信品质之家能够更好的链接服务老用户。海信过往得到了超过1亿老用户的支持。为了与这些老用户成为朋友，今年年初，海信启动了用户关怀行动，提出了“让一次购买，成为终身守候”的会员运营价值主张，品质之家为这种温暖守候提供了具体落地的场景。

　　另外，品质之家是为了更好的赋能海信渠道伙伴。马宝龙指出，品质之家作为提高海信会员运营孵化水平和营销能力的创新梦工厂，将在惠及用户的同时赋能海信的代理商和专卖店主。通过不断刷新展陈及培训方式，汲取全球最领先的零售理念，品质之家将创建标志性的服务和差异化的运营。

　　据透露，借助海信全品类的代理运营商体系，2021年海信将按照“一城一店”的原则在全国发展60家品质之家会员店，构筑“品质之家会员店-智慧生活馆-专卖店-专营店”的终端零售矩阵，扩大消费者的全触点。（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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