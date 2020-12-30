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寻求高质量发展新路径 中石化易捷加速零售领域布局

2020年12月30日13:55  来源：人民网-财经频道
 

　　水产业、白酒、咖啡……中石化近年来正加速跨界布局的步伐，在多个零售领域发力。今年以来，中石化在非油领域的布局更加频繁，品类上也更加丰富。今年疫情期间，中石化购买了11条口罩生产线，生产起了口罩产品；此外，中国石化还宣布2月19日起，全国3万座加油站中的2.7万家易捷便利店，开始向消费者提供蔬菜等生鲜食品，进军生鲜零售领域。

　　据了解，多年来，易捷从产品质量、社会责任、品牌创建、品牌推广等多个维度打造匠心品牌，推进品牌建设工作，提升品牌影响力和美誉度。2020年中国品牌建设促进会发布的“中国品牌价值评价信息”中，易捷品牌价值达161.33亿元。

　　从创立初始，易捷就向社会郑重承诺“易捷万店无假货”，严守品质底线，筑牢品牌之基。公司质量管理体系和食品安全管理体系分别通过了ISO9001 和ISO22000 体系认证。围绕“品牌+资本+商品+服务”四位一体发展方式，易捷持续培育和孵化高品质的商品和服务，开发与自身产业链协同度高的自有品牌，易捷卓玛泉、长白山天泉、鸥露竹浆纸、易小果、车用清洁剂、尾气处理液等产品，受到顾客广泛欢迎。

　　新冠疫情发生后，易捷在疫情期间承诺“服务不打烊，商品不涨价”，优先保障民生刚需物资供应，积极筹措消毒液口罩等防护用品，提供“一键到车”服务，解决“农民卖菜难、市民买菜难”问题，推出“我有易捷店，你有滞销品吗”公益活动，疫情期间累计帮扶商品滞销企业76家，受到生产企业和广大消费者的欢迎和称赞，得到商务部的肯定。武汉解封，易捷全力帮扶湖北销售农产品，总额超过3.3亿元。战“疫”不忘扶贫。易捷发挥营销渠道优势，帮助800多个贫困县销售2000余种农特产品，今年累计实现销售额4.8亿元。

　　12月28日，在人民网主办的“2020人民财经高峰论坛”上，中石化易捷荣获2020年度匠心品牌奖。

　　“本次易捷荣获匠心品牌奖，是对易捷的认可和鼓励，我们将继续践行工匠精神，在新的发展格局中，寻求高质量发展新路径，推动中国产品向中国品牌转变，继续打造人民认可和信赖的匠心品牌。”易捷公司有关负责人表示。（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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