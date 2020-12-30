走进社区 “平安守护者”行动助力应急教育普及

当前，应急教育这个概念再次成为人们关注的话题之一。
据相关部门统计，我国的应急教育普及率不足5%，公众应急避险逃生能力亟需提高。据中华医学会统计，我国每年有超过100 万人死于意外伤害，约70%的伤者在受伤后的“黄金抢救时间”内没有得到有效救助。
2019年，中国平安联合深圳市城市公共安全技术研究院、深圳市公共安全义工联合会，推出“平安守护者”行动，旨在培养具有专业救护知识的保险代理人。平安守护者活动通过走进社区，进行安全知识与技能培训、安全知识宣讲，让更多人有能力在他人需要帮助的时候进行紧急救援，助力社区有效应对紧急情况，打造了“黄金四分钟应急救援圈”。
“平安守护者”行动真实的化解了许多“危难时刻”。黑龙江分公司保险代理人崔蕾曾在就餐的砂锅店内帮助一位突发心脏骤停的女性进行心肺复苏。平安人寿深圳分公司的代理人武文和成建锁同样曾在上班路途中合力救助了倒在花圃中的心脏骤停病人，他们标准的心脏按压手法和节奏，成功拖住了时间，挽救了宝贵的生命。
崔蕾参与平安守护者行动
平安人寿广东分公司代理人杨云飞是“平安守护者行动”首批优秀种子讲师，在美国心脏协会(AHA)HS持证导师的带领下接受了专业的培训。在拿到证书后，他先后组织了2场急救知识及心肺复苏活动。
越来越多的家庭开始意识到应急知识的重要性，“讲完知识点后，我会时不时突击提问，或者邀请学员们上前演示，确保他们牢记的关键的内容，完完全全掌握了这些急救技能，可以真正应用到生活中。”杨云飞说道。
截至目前，平安人寿遴选了近1900位优秀代理人，将他们培训为美国心脏协会（AHA）国际救护员，开展社区公益活动万余场，覆盖近40万人群。（乔雪峰）
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