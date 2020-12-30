数字科技加持 房车宝亮相

12月30日，房车宝集团新闻发布会在深圳举行，一个聚焦房产、汽车交易的互联网科技服务巨无霸横空出世。

房车宝集团正式揭牌

据介绍，房车宝集团股份有限公司由恒大与全国152家中介机构于今年下半年重组成立，以“数字科技、房车合一”为愿景，创新应用大数据、人工智能、云计算、虚拟现实等数字科技，构建房产、汽车线上线下全渠道交易服务平台，打造全球规模最大、实力最强的互联网科技服务集团。

目前，房车宝集团已拥有全民经纪人会员2162万，线下门店30635家，平台年精准导流实地看房客户超2000万，年交易规模1.2万亿，可以说，房车宝集团一亮相，就已经是一个开放包容、聚焦互联网科技服务的巨无霸。

发布会上，房车宝集团旗下房车宝全民经纪平台、房车宝平台、房车宝SaaS管理平台等三大科技平台同时亮相。

房车宝平台发布

房车宝全民经纪平台发布

房车宝SaaS管理平台发布

房车宝全民经纪平台作为全球唯一会员超千万的全民经纪平台，仅2020年就发放了162亿的巨额佣金，震撼的数据，让该平台一发布就受到了业界的极大关注。

成为房车宝全民经纪人会员的操作非常简单，只需下载“房车宝经纪人”APP并输入手机号完成注册，即可获取平台共享的房源及潜在买家信息，促成成交后就能获得可观佣金。

分析人士认为，房车宝通过独创的全民经纪模式，真正实现中间渠道成本的大幅降低，极大让利消费者，并有效带动了数十万人的就业。“随着房车宝的强势入局，房产互联网交易服务市场目前一家独大的趋势将有望被打破，未来还可能会带动越来越多同类企业涌现，行业将呈现更多元的良性竞争和发展格局。”

30635家房车宝销售中心挂牌仪式

而房车宝平台和SaaS管理平台，同样以数字科技为核心，通过科技赋能信息共享，让线上每个买卖诉求都得到快速的精准匹配，让线下每一家门店的管理都更加科学和高效。

许家印等恒大高管与152家房车宝集团中介机构股东合影

可以预见，依托年交易规模超30万亿的房产、汽车两大产业，以及家装家居、汽车用户服务等不断扩容的交易后市场，房车宝集团将凭借自身在科技研发应用、业务模式创新等方面的优势，成为万亿级估值互联网科技服务巨头，想象空间巨大。

(责编：夏晓伦、毕磊)