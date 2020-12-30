人民网>>财经

数字科技加持 房车宝亮相

2020年12月30日14:12  来源：环球网
 

12月30日，房车宝集团新闻发布会在深圳举行，一个聚焦房产、汽车交易的互联网科技服务巨无霸横空出世。

房车宝集团正式揭牌

据介绍，房车宝集团股份有限公司由恒大与全国152家中介机构于今年下半年重组成立，以“数字科技、房车合一”为愿景，创新应用大数据、人工智能、云计算、虚拟现实等数字科技，构建房产、汽车线上线下全渠道交易服务平台，打造全球规模最大、实力最强的互联网科技服务集团。

目前，房车宝集团已拥有全民经纪人会员2162万，线下门店30635家，平台年精准导流实地看房客户超2000万，年交易规模1.2万亿，可以说，房车宝集团一亮相，就已经是一个开放包容、聚焦互联网科技服务的巨无霸。

发布会上，房车宝集团旗下房车宝全民经纪平台、房车宝平台、房车宝SaaS管理平台等三大科技平台同时亮相。

房车宝平台发布

房车宝全民经纪平台发布

房车宝SaaS管理平台发布

房车宝全民经纪平台作为全球唯一会员超千万的全民经纪平台，仅2020年就发放了162亿的巨额佣金，震撼的数据，让该平台一发布就受到了业界的极大关注。

成为房车宝全民经纪人会员的操作非常简单，只需下载“房车宝经纪人”APP并输入手机号完成注册，即可获取平台共享的房源及潜在买家信息，促成成交后就能获得可观佣金。

分析人士认为，房车宝通过独创的全民经纪模式，真正实现中间渠道成本的大幅降低，极大让利消费者，并有效带动了数十万人的就业。“随着房车宝的强势入局，房产互联网交易服务市场目前一家独大的趋势将有望被打破，未来还可能会带动越来越多同类企业涌现，行业将呈现更多元的良性竞争和发展格局。”

30635家房车宝销售中心挂牌仪式

而房车宝平台和SaaS管理平台，同样以数字科技为核心，通过科技赋能信息共享，让线上每个买卖诉求都得到快速的精准匹配，让线下每一家门店的管理都更加科学和高效。

许家印等恒大高管与152家房车宝集团中介机构股东合影

可以预见，依托年交易规模超30万亿的房产、汽车两大产业，以及家装家居、汽车用户服务等不断扩容的交易后市场，房车宝集团将凭借自身在科技研发应用、业务模式创新等方面的优势，成为万亿级估值互联网科技服务巨头，想象空间巨大。

(责编：夏晓伦、毕磊)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved