最终核实后2019年我国GDP增长6%

新华社北京12月30日电（记者陈炜伟）国家统计局30日发布数据，经最终核实，2019年，国内生产总值现价总量为986515亿元，比初步核算数减少了4350亿元；按不变价格计算，比上年增长6%，比初步核算数下降0.1个百分点。

按照我国GDP核算和数据发布制度规定，年度GDP核算包括初步核算和最终核实两个步骤。近日，根据国家统计局统计年报、财政部财政决算和有关部门年度财务资料等，国家统计局对2019年GDP数据进行了最终核实。

据了解，年度GDP初步核算在次年1月20日之前完成，年度GDP最终核实一般在隔年1月份左右完成。年度GDP初步核算数时效性很强，所依据的基础资料都是月度资料和季度资料。之后，随着基础资料不断增加，特别是年度财务资料陆续报送，按照各国的通行做法，应当根据更加全面、可靠的基础资料适时修订GDP数据。

(责编：杨光宇)