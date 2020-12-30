日日顺物流：场景方案创用户体验迭代

弘扬工匠精神，促进技术革新。凭借在智慧物流领域的探索创新，日日顺物流将物流智能化技术贯穿整个供应链管理上下游，让各环节资源实现价值最大化。

据悉，日日顺物流已经建立起辐射全国的分布式三级云仓网络，前瞻性地建立了以即墨仓、黄岛仓、胶州仓、杭州仓、佛山仓、南昌仓为代表的6大智慧无人仓群，率先在大件物流领域应用龙门拣选机器人、外骨骼机器人、数字孪生等7大黑科技，为用户持续输出有序、高效的仓储配送解决方案。其中，日日顺物流即墨仓的所有智能装备以三维数字孪生进行管理，采用视觉识别、智能控制算法等先进技术，实现了从“仓”到“厂”无人化对接，24小时不间断作业，最大程度上减少人工成本。

疫情期间，日日顺物流第一时间开通物资运输通道，利用自身在干线及最后一公里的运力资源优势，实现跨境业务、干线运输以及最后一公里运输的无缝对接；搭建“跨境物资快速通道”，组织各类运力资源，定制输出全流程一体化方案，实现“海陆空铁”多式联运，确保物资快速精准送达……日日顺物流充分发挥全球化布局优势，全力调配生态资源，打通国际物流大动脉，将救援物资源源不断地送达疫区，以强大的企业魄力和应变能力不断满足用户需求。

创新技术是物流发展的底座，创造用户最佳场景体验则是在全新时代下实现物流换道超车的重要路径，其所蕴含的是日日顺物流始终围绕用户需求所秉承的工匠精神。物联网时代，用户的需求已经发生了根本变化，从产品转向场景。不同于传统物流将产品送到即可，日日顺物流深度连接用户、工厂和20万场景服务师，构建了一个全流程零距离交互的无边界场景生态平台，可以及时获取用户反馈，推动各个环节围绕用户在健身、出行、居家服务等不同场景的多样需求，提供场景方案并不断迭代。

日日顺物流吸引了宜家、林氏木业、雅迪、亿健、卡萨帝等3000多家跨行业、跨领域的生态方加入，按照用户需求组合，实现场景方案指数级裂变，为用户带来不断迭代的服务体验。

企业的“匠心之道”不仅仅是技术的创新迭代，更重要的是需要了解并满足用户多元化、个性化需求。在刚刚结束的“2020人民财经高峰论坛”上，日日顺物流也凭借其用户需求驱动生态圈资源聚合，通过创新的场景物流模式，持续诠释工匠精神，并荣获“人民匠心服务奖”。（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)