万达集团累计获得862项绿建认证

12月30日，万达集团发布了《2021年—2025年绿建节能规划纲要》，这是万达推出的第三个绿建节能“五年规划”。据介绍，在过去5年时间里，全国万达广场累计节能1.5亿度电，相当于减少二氧化碳排放15万吨。这是万达集团实施绿建节能第二个五年规划取得的成绩。

广州白云万达广场是中国首个获得二星级绿建设计标识的大型购物中心。

2000年起，万达集团推行建筑节能。2011年，万达集团推出第一个节能减排五年规划，建立绿建节能的组织管理体系，明确规定2011新开业项目必须取得“绿建设计”认证，成为我国全面推行绿建节能的大型民营企业。

在2016年至2020年的第二个节能减排五年规划中，万达集团再提高标准，除了所有新建项目必须取得“绿建设计”认证外，新开业项目必须取得“绿建运营”认证。

为确保万达广场绿色节能运营，万达集团自主研发了万达广场“慧云智能化管理系统”。通过16个子系统，连接全国万达广场超100万台设备、300万个点位，每年产生1000亿条运行数据，通过运用大数据建模，实现对万达广场智能管理，平均每个广场每年节省能耗费用达48万元。

万达集团还基于BIM技术推出建筑项目开发、建设全程管理的信息化系统——筑云系统，形成大型商业建筑从设计、发包、建设和运营全生命周期的一体化管控体系，进一步推进智能化绿色建造。

截至2020年年底，万达累计获得绿建认证862项，其中设计标识538项，运行标识232项，绿色饭店标识83项。

据悉，万达集团新推出的“五年规划”对绿建和节能提出了更高标准。新规划要求万达广场、建筑、酒店、旅游小镇项目均需取得不低于一星级绿色建筑评价标识证书，万达茂和医院项目需取得二星级绿色建筑评价标识证书。2021-2025年，万达要完成30个绿色商场、20个绿色饭店标识认证。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)