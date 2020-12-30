原标题：长虹空调公布全新升级的“213” 战略

12月28日，长虹空调发布全新升级的“213” 战略。四川长虹空调有限公司总经理胡照贵表示，“2”是指“家空+中空”2大核心产业双极发展，实现全空气产业链的覆盖；“1” 则是以工业互联网作为一大关键支撑，全面提升企业效率；“3” 即“品质升级、体验升级和健康升级”三大战略升级的凝练。

当日，长虹空调推出Q6C全无尘空调及全直流变频家用多联机两大新品。其中，长虹Q6C全无尘空调打破传统空调的设计思路，采用进风口全闭合设计，彻底断绝了传统空调由于进风口长期裸露在空气中，灰尘及细菌经常趁“隙”而入的行业难题。

据长虹·美菱中国区空调营销事业部总经理李强介绍，长虹Q6C全无尘空调采用了三重创新黑科技：行业首创全封闭无尘舱技术，实现了进风口“零间隙”全闭合，灰尘无处可进、无处可藏，完美实现开机关机全无尘；同时兼备了第四代智清洁技术和逆平衡57℃高温除菌技术，突破了普通空调制热高温限制，通过蒸发器深度清洁及57℃高温杀菌，有效解决了空调“容易脏、难清洗”的两大痛点，真正为消费者提供了有尘环境的“无尘送风”解决方案，为用户打造一方“无尘之境”。

2020年，一场突如其来的疫情让人们对健康的重视程度再度提升，反映在空调行业，则是市场对带有自清洁、除菌消毒等功能的健康空调需求爆发。奥维云网总裁郭梅德认为，健康空调的终极目标是营造一个更加干净的生活环境，从根本上解决污染源——灰尘，无疑是关键中的关键。但这个痛点却一直被忽视，行业内对解决空调防尘缺乏系统方案。2021年，市场需要真正的防尘健康空调，唤醒消费者的需求。

据介绍，2021年长虹将重点布局健康空调产品，并积极开拓新品类业务。

(责编：毕磊、夏晓伦)