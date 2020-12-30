人民网>>财经>>产业

长虹空调公布全新升级的“213” 战略

2020年12月30日16:43  来源：北京商报
 
原标题：长虹空调公布全新升级的“213” 战略

　　12月28日，长虹空调发布全新升级的“213” 战略。四川长虹空调有限公司总经理胡照贵表示，“2”是指“家空+中空”2大核心产业双极发展，实现全空气产业链的覆盖；“1” 则是以工业互联网作为一大关键支撑，全面提升企业效率；“3” 即“品质升级、体验升级和健康升级”三大战略升级的凝练。

　　当日，长虹空调推出Q6C全无尘空调及全直流变频家用多联机两大新品。其中，长虹Q6C全无尘空调打破传统空调的设计思路，采用进风口全闭合设计，彻底断绝了传统空调由于进风口长期裸露在空气中，灰尘及细菌经常趁“隙”而入的行业难题。

　　据长虹·美菱中国区空调营销事业部总经理李强介绍，长虹Q6C全无尘空调采用了三重创新黑科技：行业首创全封闭无尘舱技术，实现了进风口“零间隙”全闭合，灰尘无处可进、无处可藏，完美实现开机关机全无尘；同时兼备了第四代智清洁技术和逆平衡57℃高温除菌技术，突破了普通空调制热高温限制，通过蒸发器深度清洁及57℃高温杀菌，有效解决了空调“容易脏、难清洗”的两大痛点，真正为消费者提供了有尘环境的“无尘送风”解决方案，为用户打造一方“无尘之境”。

　　2020年，一场突如其来的疫情让人们对健康的重视程度再度提升，反映在空调行业，则是市场对带有自清洁、除菌消毒等功能的健康空调需求爆发。奥维云网总裁郭梅德认为，健康空调的终极目标是营造一个更加干净的生活环境，从根本上解决污染源——灰尘，无疑是关键中的关键。但这个痛点却一直被忽视，行业内对解决空调防尘缺乏系统方案。2021年，市场需要真正的防尘健康空调，唤醒消费者的需求。

　　据介绍，2021年长虹将重点布局健康空调产品，并积极开拓新品类业务。

(责编：毕磊、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved