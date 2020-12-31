模范机关首在队伍过硬，改革攻坚重在干部担当。7月4日，山东省市场监管局党组书记、局长侯成君在全省模范机关推进会上表示，省局将从严抓主体责任、严抓政治历练、严抓正风肃纪、严抓履职尽责四个方面，牢牢抓住干部这个“决定因素”，严抓实管、激发活力，打造模范机关的主体力量、市场监管的“铁军”队伍。

严抓主体责任，落定从严主基调

坚持抓主责、强主业，局党组多次召开党组会专题研究党建工作，并制定出台了13个文件，以模范机关建设为统领，统筹推进全国文明单位创建和支部标准化建设。坚持问题导向，对照主体责任，是落定从严基调的核心所在，局党组和班子成员分别制定“三个清单”，即责任清单、问题清单、整改清单，切实做到见人见事、知责尽责。在此基础上，坚持高标定位、强基固本，深入开展“争创过硬支部、争当过硬党员”活动，调动支部、党员的积极性，同时明确提出到今年底，在职党支部全部达到先进支部以上等级的方案，以及各项实施细则。

严抓正风肃纪，加强监督固防线

立足早发现问题、真解决问题，开展内部巡察，以直属单位党组织和班子成员为重点，突出政治巡察和纪律巡察，计划用一年时间实现直属单位巡察全覆盖，打通全面从严治党“最后一公里”。目前，已完成第一轮第一批3家直属单位的进驻巡察工作；坚持监督在前、防范在先，加强廉政风险防控，实行廉政风险点动态排查、分级管控，在省直部门率先建立局党组与驻局纪检监察组联席会议制度，每半年共同研究一次党风廉政建设，形成工作合力；集中整治形式主义官僚主义。对支援基层疫情防控工作组调研中发现得报表多、信息化系统多共享少等突出问题，制定17条整治措施，逐一落实到相关处室，压实整改责任，强化监督问责，确保取得实效，进一步全方位加强干部作风纪律建设。

抓履职尽责，担当实干重作为

严管才出战斗力。在疫情防控最吃紧的时刻，聚力攻坚促产保供，通过采取提前介入、容缺受理、并联检验、现场审核、应急审批等措施，将无菌防护服和口罩检验从2个月压至7天，非无菌检验从1个月压至2天零8小时。省医疗器械检验中心也在这一过程中不负众望，取得重大技术突破，成功将医用防护服和口罩灭菌残留解析时间由168小时压至9小时45分钟，为迅速扭转战局做出了突出贡献。严格监管守牢底线。面对疫情带来的市场价格剧烈波动，第一时间主动会同有关部门确立疫情防控期间哄抬价格违法行为认定标准，第一时间实施一系列针对性举措，做到方方面面最严格管控，上半年共查处各类违法案件2.9万件，有力震慑了违法行为。精准施策复工复产。把保市场主体、促复工复产与改革攻坚紧密结合，在全国省级层面推进“一业一证”改革率先突破，并实现全省16市、170个县（市、区）及功能区全覆盖，提前3个月超额完成改革攻坚任务，首批20个行业办事环节、申请材料、审批时间分别压减71%、80%、78%。为纾解企业资金困难，办理知识产权质押登记338件、金额56亿元；动产抵押登记6104份、主债权金额2174.8亿元，均位列全国第一。站位全局补短强弱。把解决食品药品检验检测能力不足的问题，放在中国（山东）自贸试验区等国家战略中研究谋划，提出补短强弱重点项目方案，并与济南市政府签署合作协议，规划建设总投资30亿元的“国家（山东）暨山东自贸区（济南）食品药品医疗器械创新和监管服务大平台”，计划10月份开工，2022年12月建成，打造“国内一流、国际知名”的检验检测平台、共享创新平台、监管科学平台、发展引领平台，为服务国家战略、推动我省医养健康产业高质量发展提供支撑。

(责编：赵安妮(实习生)、刘阳)