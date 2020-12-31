原标题：房车宝横空出世！全民经纪人模式成“杀手锏”

住行服务行业格局正悄然生变。12月30日，房车宝集团正式揭牌，一个聚焦房产、汽车交易的互联网科技服务巨无霸横空出世。

恒大集团董事局主席许家印、总裁夏海钧，恒大汽车集团董事长肖恩、恒大地产集团总裁柯鹏、房车宝集团董事长史俊平等恒大高管，以及来自全国的152家中介机构董事长出席了发布会。

房车宝集团正式揭牌。

事实上，住、行服务领域都已有不少玩家入局，前者有贝壳、58同城、天猫好房等平台，后者则有弹个车、花生好车、毛豆新车等。想要在激烈的竞争中快速突围，独创的全民经纪模式无疑是房车宝最为重要的“杀手锏”。

房车宝集团新闻发布会现场。

全民经纪人模式崛起

作为目前全球唯一会员超千万的全民经纪平台，房车宝全民经纪平台共拥有全民经纪人会员2162万。在这里，每个经纪人会员都可以利用平台大数据进行精准拓客，轻松赚取佣金。

房车宝平台发布。

房车宝全民经纪平台发布。

成为房车宝全民经纪人会员赚取奖励的方式十分简单，只需下载“房车宝经纪人”APP并输入手机号完成注册，即可获取平台共享的房源及潜在买家信息，促成成交后就能获得可观佣金。

全民经纪人模式的好处显而易见。由于中间渠道成本大幅降低，使得消费者获得极大让利，企业也大幅降低营销成本，形成了“能买则买、能卖则卖”的良好局面。市场是最好的试金石，房车宝年精准导流实地看房客户超2000万，仅2020年就发放佣金162亿。同时，借助全民经纪人模式，房车宝更有效带动数十万人的就业。

房车宝SaaS管理平台发布。

业内人士认为，房车宝推出全民经纪模式是行业转型和互联网技术发展双重影响叠加的结果，或将引发房、车两大产业销售渠道重构。

打通线上线下全渠道

除了大力开拓线上业务，房车宝也在迅速拓展线下版图。今年下半年，与152家中介机构重组后，房车宝的线下门店数量达30635家，在“线上+线下”双轮驱动之下，房车宝年交易规模已达1.2万亿，这亦使其一诞生便是“巨无霸”级别。

30635家房车宝销售中心挂牌仪式。

值得关注的是，这当中绝大部分，只是房产市场所带来的的交易，未来随着汽车业务的展开，房车宝集团的交易规模或呈现几何级增长——庞大的销售网络，同样会给自家“恒驰”品牌以及承接的第三方汽车品牌的销售，带来强大的引流效应。

许家印等恒大高管与152家房车宝集团中介机构股东合影。

市场留给房车宝的发展空间足够大。权威数据显示， 2019年中国住房市场的总营业额达22.3万亿，到2024年预计将达到30.7万亿，是全球最大的房产市场。不仅如此，中国也是全球最大汽车市场，2019年我国汽车产业规模为8.1万亿。

分析认为，依托目前房产、汽车两大产业巨大的市场空间，以及“全民经纪人”这一极具开放性、包容性的创新举措，房车宝将有望迅速跻身头部行列，助力行业多元竞争格局形成。

(责编：许维娜、毕磊)