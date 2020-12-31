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房车宝惊艳亮相 全民经纪实现多方共赢

2020年12月31日11:26 | 来源：环球网
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原标题：房车宝惊艳亮相，全民经纪实现多方共赢

　　近日，恒大干了件大事，震动了整个行业。12月30日，房车宝集团横空出世，同时旗下房车宝全民经纪平台、房车宝平台、房车宝SaaS管理平台等三大科技平台也亮相。

房车宝平台发布。

房车宝全民经纪平台发布。

房车宝SaaS管理平台发布。

　　据悉，房车宝集团由恒大和全国152家中介机构于今年下半年重组成立，是聚焦房产、汽车交易的互联网科技服务巨无霸。目前已拥有全民经纪人会员2162万，线下门店30635家，平台年精准导流实地看房客户超2000万，年交易规模1.2万亿。未来还将打造成全球规模最大、实力最强的互联网科技服务集团。

房车宝集团正式揭牌。

　　分析人士称，房车宝的诞生不仅是对恒大和参与者的利好，而且也为日益渠道化的中国楼市准备了一个新解决方案，有望颠覆传统的交易规则，重塑行业格局。

房车合一，攻占大赛道

　　房产与汽车，是人们日常最大宗的两个消费品，也是规模最庞大的高价值商品市场。权威数据显示，全国去年新房的GTV是16万亿，二手房是6万亿元。再加上汽车产业10万亿的规模，市场非常广阔。

　　房车宝一诞生，就可以说成为了全球唯一一家覆盖房产、汽车的互联网交易服务平台，除了每年能享受恒大提供的1万亿以上的独家新房资源，还能抢占万亿级的二手房交易市场以及汽车交易市场。

　　当然，房车宝的野心不止于此，其还将持续承接第三方的销售业务，未来全球的房产和汽车，都有可能在房车宝进行交易。此外，房车宝还瞄准了家装家居、汽车用户服务等不断扩容的交易后市场，发展前景十分广阔。

房车宝集团新闻发布会现场。

全民经纪，实现多方共赢

　　虽然房车宝集团刚刚亮相，但恒大的网上销售已获得了巨大的成功，也印证了其首创的“全民经纪模式”行之有效。而此模式也是房车宝的最大杀手锏。

　　作为目前全球唯一会员超千万的全民经纪平台，房车宝全民经纪平台共拥有全民经纪人会员2162万，仅2020年发放佣金额就达162亿。高额的佣金奖励也极大地激发了越来越多的参与者成为房车宝经纪人，形成强大护城河。

　　分析认为，房车宝的全民经纪模式，没有了中间商赚差价，不仅能为恒大每年节省数百亿的营销费，而且消费者也能从中获利，经纪人还能有更高收入，开发商某种程度上也摆脱了渠道的外部限制，可谓实现了多方共赢。

30635家房车宝销售中心挂牌仪式。

许家印等恒大高管与152家房车宝集团中介机构股东合影。

数字科技，抢占流量

　　数字科技也是房车宝集团的亮眼标签。房车宝通过创新应用大数据、人工智能、云计算、虚拟现实等数字科技，构建了线上线下交易全渠道“超级大网”。

　　在数字科技的加持下，房车宝可沉淀大量信息数据，全民经纪人能共享资源，让线上每个买卖诉求都得到快速的精准匹配，让线下每一家门店的管理都更加科学和高效。未来房车宝还将吸引更多资源加入，进一步壮大自身超级流量池，实现良好闭环。

　　可以看到，恒大已向产业互联网迈出了一大步，这也是开发商完善自身销售体系的重要一步。相信未来随着房车宝的做大做强，将极大改变互联网交易市场的发展格局，带动越来越多同类企业涌现，继而进一步推动行业走向更多元的良性竞争和发展格局。

(责编：许维娜、毕磊)

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