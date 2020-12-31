人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 海外版 中国汽车报 中国能源报 市场报网络版 健康时报 证券时报 国际金融报 新闻战线 人民论坛 人民周刊 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 讽刺与幽默 中国城市报

旗下网站

人民视觉 环球网 人民在线 海外网 公开课 金报电子 人民视讯 人民棋牌 人民科技 人民智作 人民网研究院 人民运营
人民网>>财经

去年捐赠475.12亿元！民企履行社会责任还有哪些看点？

杨昊
2020年12月31日12:43 | 来源：人民日报中央厨房
大字号

全国工商联12月30日在京发布《中国民营企业社会责任报告（2020）》。截至2019年底，我国民营企业数量已达3516.4万家，占全部企业数量的91.1%。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，民营企业发展保持良好发展态势。

那么，在保障民生、稳定增长、增加就业等方面，民营企业都发挥了哪些重要作用？

“万企帮万村”贡献中国减贫方案

截至2020年11月底，进入“万企帮万村”精准扶贫行动台账管理的民营企业有12.3万家，精准帮扶13.72万个村（其中建档立卡贫困村7.28万个），共带动和惠及1779.03万建档立卡贫困人口。

民营企业还踊跃投身在“三区三州”组织开展的中国光彩事业行、民营企业南疆行等系列活动。截至目前，累计签订招商引资项目786个，投资金额达3727.17亿元，捐款捐物5.15亿元，为解决“两不愁三保障”突出问题提供了有力支持。

稳就业保民生，“主渠道”作用突显

2019年，我国民营企业从业人员达2.28亿人，吸纳了70%以上的农村转移劳动力，提供了80%的城镇就业岗位，90%的新增就业，是城镇就业的最大保障。

同时，民营企业从业人员的工资水平不断提高，较2018年增长8.1%。特别是疫情发生后很多企业不裁员、不减薪，积极录用贫困地区贫困户就业人员，表现出极大的社会责任感。

慈善捐赠超过企业捐赠总额的一半

2019年，我国民营企业慈善捐赠475.12亿元，占全部企业捐赠总额的51.01%；同比增加5.51%，高出全国企业捐赠平均增长水平。长期以来，民营企业捐赠始终稳定在企业捐赠总额的一半以上，是我国慈善捐赠的第一大户。

41.6%企业董事长直接负责社会责任工作

社会责任融入企业决策运行全过程。调研显示，2019年民营企业社会责任体系建设展现出“社会责任感逐步提升”的良好态势，社会责任理念不断融入企业运营管理和活动全过程。调研企业中有41.6%的企业由董事长直接负责社会责任工作，表明企业家越来越重视社会责任。

民营企业首次成为第一大外贸主体

2019年，民营企业进出口额13.5万亿元，增长11.4%，占我国外贸总值的42.7%，比2018年提升3.0个百分点。民营企业首次超过外商投资企业，成为我国第一大外贸主体，同时也通过履行海外企业社会责任，树立了中国企业的良好形象。

(责编：丁亦鑫、李昉)

分享让更多人看到

推荐阅读
统计局：12月采购经理指数继续位于年内较高运行水平
　　人民网北京12月31日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，12月份，我国经济恢复向好势头继续巩固，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.9%、55.7%和55.1%，分别低于上月0.2、0.7和0.6个百分点，均继续位于年内较高运行水平，连续10个月保持在荣枯线以上。 制造业采购经理指数稳中略落 进入四季度，制造业复苏步伐有所加快，12月份制造业PMI为51.9%，虽略有回落，但仅比上月的年内高点低0.2个百分点，制造业总体保持稳步恢复的良好势头，景气度处于年内较高水平。…
两部门印发办法 小额政府采购项目原则上预留给中小企业
　　本报北京12月29日电  （记者曲哲涵）为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》并于日前印发。 《办法》要求主管预算单位要组织评估本部门及所属单位政府采购项目，对适宜由中小企业提供的，预留采购份额专门面向中小企业采购。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心 | ENGLISH

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved