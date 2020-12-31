杨昊

全国工商联12月30日在京发布《中国民营企业社会责任报告（2020）》。截至2019年底，我国民营企业数量已达3516.4万家，占全部企业数量的91.1%。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，民营企业发展保持良好发展态势。

那么，在保障民生、稳定增长、增加就业等方面，民营企业都发挥了哪些重要作用？

“万企帮万村”贡献中国减贫方案

截至2020年11月底，进入“万企帮万村”精准扶贫行动台账管理的民营企业有12.3万家，精准帮扶13.72万个村（其中建档立卡贫困村7.28万个），共带动和惠及1779.03万建档立卡贫困人口。

民营企业还踊跃投身在“三区三州”组织开展的中国光彩事业行、民营企业南疆行等系列活动。截至目前，累计签订招商引资项目786个，投资金额达3727.17亿元，捐款捐物5.15亿元，为解决“两不愁三保障”突出问题提供了有力支持。

稳就业保民生，“主渠道”作用突显

2019年，我国民营企业从业人员达2.28亿人，吸纳了70%以上的农村转移劳动力，提供了80%的城镇就业岗位，90%的新增就业，是城镇就业的最大保障。

同时，民营企业从业人员的工资水平不断提高，较2018年增长8.1%。特别是疫情发生后很多企业不裁员、不减薪，积极录用贫困地区贫困户就业人员，表现出极大的社会责任感。

慈善捐赠超过企业捐赠总额的一半

2019年，我国民营企业慈善捐赠475.12亿元，占全部企业捐赠总额的51.01%；同比增加5.51%，高出全国企业捐赠平均增长水平。长期以来，民营企业捐赠始终稳定在企业捐赠总额的一半以上，是我国慈善捐赠的第一大户。

41.6%企业董事长直接负责社会责任工作

社会责任融入企业决策运行全过程。调研显示，2019年民营企业社会责任体系建设展现出“社会责任感逐步提升”的良好态势，社会责任理念不断融入企业运营管理和活动全过程。调研企业中有41.6%的企业由董事长直接负责社会责任工作，表明企业家越来越重视社会责任。

民营企业首次成为第一大外贸主体

2019年，民营企业进出口额13.5万亿元，增长11.4%，占我国外贸总值的42.7%，比2018年提升3.0个百分点。民营企业首次超过外商投资企业，成为我国第一大外贸主体，同时也通过履行海外企业社会责任，树立了中国企业的良好形象。

(责编：丁亦鑫、李昉)