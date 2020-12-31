12月26日，人民网联合海尔智家三翼鸟在刚刚开业的三翼鸟海尔智家青岛体验中心001，献上一场时间长达3小时40分钟的体验云众播，吸引了超过800万网友观看。

本次体验云众播囊括大众关心的衣食住娱生活场景，全方位展现物联网在家庭生活中的落地，描绘美好生活的智能场景，又以场景为核心，阐释新经济背景下大众的消费转向。

深度挖掘生活痛点

为探寻痛点所对应的解决方案，由三位主持人组成的美好生活探秘团，带着广大网友关心的问题，走进智慧中国家探寻答案。

团长百克力化身细节探秘者，关注家中的舒适性与安全性，在食联网、水联网、安全网等场景中连续探秘，赞叹连连。安英伦化身空间功能探秘者，感受阳台的多种打开方式，追光阳台的多种不可能，三翼鸟阳台场景可根据户型实现最快24小时局部改造，从阳台场景的改变提升整个家庭的生活品质。李乐作为精致生活探秘者，也被智慧衣帽间折服，竟当场在智慧卧室睡着了，给观众带来深度体验的惊喜。

此外还有设计师阿爽等参与其中，三翼鸟主播天团也化身向导，从家居设计专业角度解读三翼鸟智慧场景，给予痛点实用且真实的解决方案。通过体验云众播这一形式，三翼鸟向社会展示出自身强大的发展能力，持续关注大众对美好生活的高品质追求，从场景给出答案，使美好可观可感，不止于想象。

推动万物互联步入快车道

据了解，三翼鸟海尔智家青岛体验中心001也是人民网研究院授牌的物联网智慧家庭调研基地，而三翼鸟提供的“1+N服务体系”也让看似遥远的物联网逐渐走进千家万户。“1”就是项目管家，他是用户需求的链接者，从设计施工、建材配套、安装调试，全程负责协调对接，一管到底，解决了用户一人对接多方的烦恼；“N”就是N个资源方，海尔智家有一个焕新的平台，这个平台是开放的，生态方可以在这个平台上共创共享。

本次体验云众播中，大厨在三翼鸟智慧厨房带主持人15分钟挑战四道菜，在家就能做出正宗北京烤鸭，地道美食走进千家万户，厨房中绽放中国味道。众所周知，北京烤鸭工艺复杂，在食材和用料上选择考究，为使更多人尝到这道名菜，三翼鸟通过自身智慧能力构建，整合生态方加入，实现厨房场景全产业链，用智慧烤箱就能烤出地道北京味。在智慧厨房场景，无论是食材还是制作亦或是餐后垃圾处理，都给出完备的方案。一顿饭、一平米、一刻钟哪怕是一点改变背后都凝聚着三翼鸟的智慧整合能力，也展示出三翼鸟对美好生活不断创造的能力，这种能力也贯穿在各个场景中。

本次体验云众播举办当日也是海尔36岁的生日，一位在36年前购买海尔冰箱的老用户讲述了他的故事，并把这台冰箱作为礼物送给海尔世界家电博物馆，36年的坚守成为海尔品质一张无形的名片。在今天物联网时代，场景逐渐替代产品，三翼鸟作为海尔发布的首个场景品牌，同时作为美好解决生活方案的提供者，表现出自迭代能力，质量和智慧双重支撑。

助力智慧中国家建设

三翼鸟海尔智家青岛体验中心001不仅囊括衣、食、住、娱生活场景，更在场景中衍生不同角度的解决方案。不断进化的三翼鸟，预计在国内北上广等城市布局1000余家体验中心。同时，三翼鸟发布了全流程服务标准：在北京，设立三翼鸟智慧社区示范社区，使更多人有机会体验智慧生活。

三翼鸟以场景推动智慧中国家建设，也成为行业迭代的推动性力量，可以预见，在未来家庭生活中，物联网场景将成为实现美好生活的关键要素。

从为用户打造无缝体验、无感支付的美好生活，到打破服务边界、为行业带来无界生态的增值，三翼鸟正助力智慧中国家建设，助力每个家庭实现美好生活。

从单品到场景，从痛点到解决方案，三翼鸟将创造更多可能。（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)