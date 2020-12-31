12月26日，君旺集团成立十周年庆典暨君旺保温墙品牌战略全新发布会在上海召开。君旺品牌创始人、君旺集团董事长习珈维表示，十年时间，君旺的发展目标就是让君旺保温成为中国制造的世界知名保温品牌。我们将力争在下一个十年实现君旺双百亿目标。

习珈维指出，保温对于建筑的作用就是降低建筑的能耗从而减少碳排放，保温承载了建筑节能减排的重要功能，所以未来保温新材料和建筑节能技术的发展需求旺盛，我们看到了发展趋势，也具备了较好的科研和市场基础，带着企业更加规模化发展。

习珈维还表示，君旺在建筑保温这个细分行业的产业链里面更多扮演的是资源整合和技术输出的角色，君旺一直打造为客户提供全流程服务的市场竞争核心优势。建筑保温的更好呈现，产品本身贡献占30%，70%的贡献都需要工程安装服务完成，集团成立了三家全资工程公司专门提供建筑保温的工程施工服务。其客户服务模式就更加有利于近距离服务客户，增强客户的黏性。

“我们把更多的精力聚焦在产品和技术研发，客户的需求挖掘，提升客户体验的方法上，在原材料供应、物流运输、部分产品的代工都需要得到产业链里众多合作伙伴的支持，我们一直秉承携手同行，合作共赢的供应商伙伴合作理念。在整个生态圈里面，我们始终秉承开放、交流、共享的心态，坚持为客户创造价值，坚守公平竞争的原则。”习珈维如是说。

会上，君旺向百将公益基金会捐赠500万元设立“百将—君旺专项公益基金”，该专项公益基金旨在助力我国红色公益事业发展、贫困助学、社会救助等。（毕磊）

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