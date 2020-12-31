12月30日，房车宝集团新闻发布会在深圳举行，一个聚焦房产、汽车交易的互联网科技服务集团亮相。

恒大集团董事局主席许家印、总裁夏海钧，恒大汽车集团董事长肖恩、恒大地产集团总裁柯鹏、房车宝集团董事长史俊平等恒大高管，以及来自全国的152家中介机构董事长均出席发布会现场。

以“数字科技、房车合一”为愿景，房车宝不仅打造了三大科技平台，更同时覆盖房产、汽车两大交易市场。

“数字科技” 打造三大服务平台

“数字化”是房车宝集团的亮眼标签，通过创新应用大数据、人工智能、云计算、虚拟现实等数字科技，打造了房车宝全民经纪平台、房车宝平台、房车宝SaaS管理平台等三大科技平台。

其中，房车宝全民经纪平台引人瞩目。据悉，该平台是全球唯一会员超千万的全民经纪平台，目前拥有全民经纪人会员2162万，2020年仅发放佣金就达162亿。

而房车宝平台、SaaS管理平台，通过科技赋能信息共享，让线上买卖诉求得到快速精准匹配，让线下门店管理更加科学高效。

“房车合一” 抢滩30万亿风口

“住行”市场规模到底有多大？权威报告显示，2019年中国住房市场总交易额高达22.3万亿；同时汽车市场也十分庞大，每年新车销量超2500万辆，产业规模超8万亿，若将房地产、汽车交易总额同时计入，则二者总规模已突破30万亿。

目前，房车宝集团不仅在线上构建的互联网平台，在线下也设立了30635家门店，平台年精准导流实地看房客户超2000万。

恒大方面表示，随着汽车销售业务的展开，庞大的销售网络每年导流的购车客户相信也以千万计。虽然房车宝未来销售的汽车品牌不仅仅是自家“恒驰”，但对恒大汽车销售的助益也是显而易见。

此外，房车宝集团甫一诞生，年交易规模已高达1.2万亿，这条市场超30万亿的新赛道，未来还将赋予房车宝更多可能性。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)