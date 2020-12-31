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吴声：“国潮”汹涌 起于文化 归于场景

2020年12月31日16:15 | 来源：海外网
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　　数字化进程如此之快，万物互联的时代旋即成为现实。数据连接越发精准而智慧，以场景为核心的连接深入，正引发商业世界的范式转移。算法进入每个颗粒度的场景，商业本质成为算法驱动的场景竞争。

　　场景商业以人为核心，时间作为最重要的判断标准，决定了场景价值。个体的观念承载着更加明确的生活态度和价值观，成为推动每个具体场景，成长为生活方式的主要力量。从场景商业的角度破题国潮，是此次思考的重要角度。

　　近日，人民创意（北京）文化发展有限公司（以下简称“人民创意”）与王府井集团联合举办人民甄选·王府井聚“国潮”战略合作发布会，场景实验室创始人、新物种实验计划发起人吴声受邀出席，并带来名为《“国潮”商业的场景创新趋势》的主题演讲。“国潮”商业的风生水起，既在于产品，也在于风尚。当代国人生活方式背后的文化自信，才是潮最本质的基因。

　　吴声认为，“国潮”不仅作为设计风格和精神资产被定义，更是新消费精神与新技术设施共同推动的商业观念焕新。从场景商业的维度考量，“国潮”商业具有三大创新趋势：

　　第一是文化设计，以用户为洞察重心，进行全新场景设计，“国潮”商业需要重视原创内容体系的构建，夯实新文化解释权。

　　第二是KOC社群，以文化认同、兴趣圈层形成的KOC社群，能够以特定影响力快速渗透品牌价值，助力品牌与用户信任关系养成的可持续。

　　第三是场景DTC，围绕场景数据核心，以数字化供应链融合全场景，实现用户驱动产品研发、体验改善、供应链反馈、组织再造。

　　在他看来，“国潮”正在推动新一轮造物风潮，“IP重制”、“新观念品牌”和“超级目的地”是其中三大代表性产物。

(责编：栗翘楚、孙阳)

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