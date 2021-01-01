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巩固拓展脱贫攻坚成果

——论学习贯彻中央农村工作会议精神

本报评论员
2021年01月01日08:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　在向第二个百年奋斗目标迈进的历史关口，巩固和拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，是需要全党高度重视的一个关系大局的重大问题。

　　习近平总书记在中央农村工作会议上深刻指出，脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重心的历史性转移。习近平总书记对巩固拓展脱贫攻坚成果提出明确要求，强调要坚决守住脱贫攻坚成果，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

　　脱贫攻坚是一项历史性工程，是中国共产党对人民作出的庄严承诺。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持人民至上、以人为本，把脱贫攻坚摆在治国理政突出位置，把贫困群众和全国各族人民一起迈向小康社会、一起过上好日子作为脱贫攻坚的出发点和落脚点，组织推进了人类历史上规模空前、力度最大、惠及人口最多的脱贫攻坚战。经过8年持续奋斗，我们如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务，现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，消除了绝对贫困和区域性整体贫困，近1亿贫困人口实现脱贫，取得了令全世界刮目相看的重大胜利。这一重大胜利，为实现第一个百年奋斗目标打下坚实基础，极大增强了人民群众获得感、幸福感、安全感；这一重大胜利，充分彰显了党的领导和我国社会主义制度的政治优势，向全世界展现了我们党领导亿万人民创造的人间奇迹。

　　习近平总书记深刻指出：“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。接下来要做好乡村振兴这篇大文章，推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。”尽管“三农”工作重心历史性转移到全面推进乡村振兴上来，也要清醒看到，相当一部分脱贫户基本生活有了保障，但收入水平仍然不高，脱贫基础还比较脆弱，有的稍遇到点风险变故马上就可能致贫；脱贫地区产业普遍搞起来了，但技术、资金、人才、市场等支撑还不强，有的地方甚至帮扶干部一撤，产业就可能垮掉。面对艰巨繁重的脱贫地区防止返贫任务，只有做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以更大力度、更实举措、更艰苦努力做到工作不留空档、政策不留空白，才能确保脱贫攻坚成果经得起历史和人民检验，更好促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

　　巩固拓展脱贫攻坚成果，必须把党中央决策部署落到实处。要健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，重点监测收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，做到早发现、早干预、早帮扶，继续精准施策。对脱贫地区产业帮扶还要继续，补上技术、设施、营销等短板，促进产业提档升级。要强化易地搬迁后续扶持，多渠道促进就业，加强配套基础设施和公共服务，搞好社会管理，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。党中央决定，脱贫攻坚目标任务完成后，对摆脱贫困的县，从脱贫之日起设立5年过渡期。过渡期内要保持主要帮扶政策总体稳定。对现有帮扶政策逐项分类优化调整，合理把握调整节奏、力度、时限，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。

　　“胜非其难也，持之者其难也。”今年“三农”发展内外部风险挑战增多，巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴任务繁重。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，凝心聚力、真抓实干，以优异成绩庆祝建党100周年。

(责编：夏晓伦、毕磊)

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