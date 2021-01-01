本报北京2020年12月31日电 （记者叶紫）人社部近日印发《关于调整年金基金投资范围的通知》（下称《通知》），对年金基金投资范围作出调整，首次在文件中整合企业年金和职业年金基金投资规定和要求，并统一强调年金基金投资管理的原则。

《通知》规定了年金基金财产的新投资范围，限于境内投资和香港市场投资。据悉，此前年金基金仅限于境内投资，本次允许年金基金通过股票型养老金产品或公开募集证券投资基金投资港股通标的股票，此举不仅考虑目前在全球严峻经济形势下，香港金融市场仍颇具活力，具有相当投资价值，而且是贯彻落实中央关于坚定支持和维护香港金融繁荣稳定精神的具体体现，也是年金基金实现全球范围资产配置的初步尝试。

《通知》提高了权益类资产投资比例上限，明确年金基金财产投资权益类资产的比例，合计不得高于投资组合委托投资资产净值的40%，投资比例上限提高了10个百分点，按现有年金市场规模测算，理论上将为资本市场带来3000亿的增量资金，养老保险体系和资本市场的良性互动进一步加强。

(责编：夏晓伦、毕磊)