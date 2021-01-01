本报记者 尹 婕

2021年甘肃平凉冬春文化旅游季，扮成相扑运动员的演员合影。

吴希会摄（人民图片）

2021年开始了，在常态化疫情防控条件下，中国旅游仍将面临一定的发展压力，但是，这也将是中国旅游业充分发掘内生动力的一年。2020年，面对新冠肺炎疫情的冲击，中国旅游业练内功、谋转型、寻生机，向新求变，逐步复苏。

中国旅游业界近年来逐渐探索出的品质化、科技化、品牌化发展之路，已越走越清晰。今年是“十四五”开局之年，也将是中国开启新旅游发展之年，中国旅游向上、向前发展的势头不会改变。

红色旅游大发展

今年是中国共产党建党100周年，红色旅游必将迎来大发展，为国内旅游高质量发展添上一把火。目前，为了向更多的游客宣传当地的红色名片，讲好当地的红色故事、发展故事，许多地方已积极着手制定红色旅游发展新规划。

文化和旅游部发布的数据显示，2020年我国红色旅游出游人数超过1亿人次，整个“十三五”期间，红色旅游在国内旅游市场中维持11%以上的市场份额。经过近20年的发展历程，我国红色旅游已形成“红色+绿色”“红色+民俗”“红色+乡村”等多种融合发展模式，成为贫困地区脱贫致富的重要途径，也将持续助力乡村振兴。

此外，近年来，参与红色旅游的游客呈现出年轻化、家庭化趋势，红色旅游已成为重要的“社会课堂”。

唯以品质定胜负

在过去的一年里，出入境游基本处于停滞状态，国内游成为中国旅游市场上的绝对主力。庞大的消费需求固然存在，如何真正吸引游客走进来、留下来，依然是困扰大多数国内景区、景点的难题。新冠肺炎疫情带来的特殊发展背景，让国内许多已习惯于“靠天吃饭”的旅游目的地深刻意识到，仅靠先天的旅游资源难以满足游客的需求。

这一年里，人们的旅游消费习惯发生了重大改变，对安全性、私密性、个性化的追求，较之过去有了很大的提升。价格不再是游客出行决策中最重要的砝码，人们更加注重产品品质和体验，并愿意为高品质、好服务买单。这客观上推动了旅游目的地的转型升级，旅游业的疫后复苏不能是旧有发展模式的重复。“高质量发展”被各旅游目的地频频提及，推动旅游业“高水平复苏”，成为各地旅游发展的指导方针。

正如重庆市文旅委副主任秦定波所言：“旅游已成为一种流行的生活方式，但品质才是旅游业的灵魂。”2021年，越来越多的旅游企业将迎来复苏、重生，旅游业的竞争将会更加激烈，而品质将成为比拼的唯一筹码。

“加分项”比重越来越高

“了解一个地方，不妨从旅游开始。”近年来，作为展示一地城市形象的窗口，旅游业日益受到地方政府的重视，不仅体现在旅游业成为许多地方的支柱产业，是当地绿色发展的重要组成部分，还体现在旅游业强大的带动作用。

2020年，各类直播售货发展得如火如荼，无论是在助力贫困地区产品销售中，还是在地方特色旅游商品展示中，当地的旅游资源既是重要的“媒介”，也是独一无二的商品，更成为当地提升知名度的重要途径。相对于经济、文化、历史等而言，旅游是一座城市的“加分项”，如今，它所占的比重越来越高。

旅游即生活。2021年，进入全面小康社会的旅游业将延续其幸福产业的特质，也将成为一座城市“宜居指数”“幸福指数”的重要参照。

“数字化”助力升级

2020年年初，数亿居家抗疫的中国人共同参与了各类“云旅游”“云看展”“云购物”，通过线上的方式旅游，这成为2020中国旅游业发展中一道独特的“风景”。在同程艺龙副总裁白志伟看来，新冠肺炎疫情客观上加速了中国旅游业的数字化、智能化进程。此后，许多旅游目的地加快了各自的数字化建设。

数字化给旅游业带来助力，这一点在浙江杭州体现得尤为显著。作为文化和旅游部公布的首批15个国家文化和旅游消费示范城市之一，杭州充分利用“互联网+”拉动文旅新消费，这是其文旅产业能在全国领跑的重要原因。通过组织直播带货、依托网络平台推出文旅消费项目、推出“20秒景点入园”“30秒酒店入住”等智慧旅游应用场景等，杭州的旅游业快速恢复，在全国15个副省级城市中恢复程度最高。

2020年11月，国务院常务会议确定了支持“互联网+旅游”发展的系列措施，推动互联网、大数据、人工智能和旅游业的深度融合，尤其是要建设智慧景区，通过做好分时预约、流量监测和数字导览等服务，更好地服务大众旅游的需求；2020年12月23日，文化和旅游部资源开发司负责人在国新办新闻发布会上表示，未来将借助互联网力量做好整合营销，宣传推广一批新兴的旅游产品、旅游目的地。

(责编：夏晓伦、毕磊)