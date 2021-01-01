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积极的财政政策如何提质增效、更可持续？——解读2021年财政工作新看点

2021年01月01日08:45 | 来源：新华网
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原标题：积极的财政政策如何提质增效、更可持续？——解读2021年财政工作新看点

　　新华社北京12月31日电 题：积极的财政政策如何提质增效、更可持续？——解读2021年财政工作新看点

　　新华社记者申铖

　　2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。中央经济工作会议提出，积极的财政政策要提质增效、更可持续。

　　“十四五”新开局，如何发挥好财政职能作用，推动新征程开好局、起好步？31日于北京举行的全国财政工作视频会议透露2021年财政工作新看点。

　　看点一：精准有效实施积极的财政政策

　　2021年积极的财政政策如何把握好时度效，不急转弯？

　　财政部部长刘昆在会议上表示，积极的财政政策“更可持续”，主要从支出规模和政策力度着眼，兼顾稳增长和防风险需要，保持政府总体杠杆率基本稳定，为今后应对新的风险挑战留出政策空间。合理确定赤字率和地方政府专项债券规模，保持适度支出强度。

　　“提质增效”主要从优化结构和加强管理着眼，进一步完善政策实施机制，着力在及时、精准、有效上下功夫，切实提升政策效能和资金效益。

　　刘昆表示，2021年要坚持加强财政资源统筹，集中财力办大事。同时，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求。

　　此外，还要持续推进减税降费，保持政策的连续性。用好地方政府专项债券，提高债券资金使用绩效。

　　“要精准有效实施积极的财政政策，推动经济运行保持在合理区间。”刘昆说。

　　看点二：财政资金直达机制将常态化

　　以非常之举应对非常之时。2020年，我国创新性建立财政资金直达机制，资金“一竿子插到底”，为基层保就业保民生保市场主体提供有力支撑。

　　刘昆表示，2021年要继续坚持这一行之有效的做法，研究解决实施过程中存在的问题，形成常态化制度化安排，使资金管得严、放得活、用得准，更好发挥积极财政政策效能。

　　同时，扩大中央财政直达资金范围，将直接用于基层财力保障的一般性转移支付、年初可直接分配的中央对地方共同财政事权转移支付、具备条件的专项转移支付纳入直达范围，基本实现中央财政民生补助资金全覆盖。提高直达资金管理水平，完善监控系统，增强直达机制政策效果。

　　看点三：推动构建新发展格局迈好第一步

　　“要积极发挥财政职能作用，紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，推动构建新发展格局迈好第一步。”刘昆说。

　　“坚持把科技作为财政支出重点领域。”刘昆说，2021年，要支持加快科技自立自强，打好关键核心技术攻坚战，强化国家战略科技力量；深入实施产业基础再造工程，推动产业链供应链优化升级；发挥政府性融资担保机构作用，激发企业创新活力。

　　此外，用好中央基建投资、地方政府债券资金，优化投资结构，发挥政府投资撬动作用；加大税收、社保、转移支付等调节力度，促进扩大居民消费；落实国家重大区域战略，推进以人为核心的新型城镇化……

　　此次会议亮出多项举措，强化财税政策支持和引导，坚定实施扩大内需战略。

　　看点四：加强基本民生保障

　　落实就业优先政策，促进教育高质量发展，稳步提高社会保障水平，完善社保基金管理，推进健康中国建设……会议明确，2021年财政部门将坚持尽力而为、量力而行，加强基本民生保障。

　　刘昆表示，2021年还要完善财政支农政策，支持全面推进乡村振兴。保障国家粮食安全，提高农业质量效益。保持财政支持政策和资金规模总体稳定，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

　　此外，财政部门还将坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配，大力推动绿色发展。加强污染防治，推进重点生态保护修复，积极支持应对气候变化，推动生态环境明显改善。

　　看点五：做好重点领域风险防范化解

　　面对当前和今后一个时期复杂严峻的国内外形势，如何防范涉及财政领域的重大风险？

　　“要做好重点领域风险防范化解工作，确保财政经济稳健运行、可持续。”刘昆说，抓实化解地方政府隐性债务风险工作；坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，坚决防范基层“三保”风险。

　　此外，继续深化财税体制改革，以改革的确定性应对诸多不确定性。

　　健全地方税体系，研究适时完善综合与分类相结合的个人所得税制度，推进知识产权保护、养老保险等领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革，深化预算管理制度改革……一系列改革举措将继续发力，加快建立现代财税体制。

　　刘昆表示，2021年还将健全制度机制，进一步强化财政管理和监督。加强预算执行管理，加快预算管理一体化建设，完善财会监督体制机制，更好发挥监管局作用，提升财政资金使用绩效。

(责编：夏晓伦、毕磊)

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