央视新闻客户端 2021年1月1日上午10时，重庆、成都两地同时发出2021年中欧班列（成渝）号第一趟列车。满载电子产品、机械零件、智能家电的两列中欧班列带着新年的新气象，一路向西驶往欧洲的德国杜伊斯堡和波兰罗兹，分别到达西欧、东欧的交通枢纽中心。

这是国铁集团首次批准成渝两地统一品牌，并使用统一名称开展品牌宣传推广，中欧班列（成渝）号将肩负积极探索中欧班列高质量发展的使命，打造合作共建、高效运营的样板。

2020年，成渝两地中欧班列开行数量近5000列，历年累计开行量达14000列，占全国开行总量40%以上，成为行业“领头羊”，是全国开行最早、运行最稳定、影响力最大的中欧班列城市，为全国提供了一系列可复制、可推广的经验。

目前，两地采用“枢纽集散+干线直达+多式联运”模式，可覆盖欧洲全域，辐射“一带一路”沿线国家和地区，把我国内陆腹地与欧洲中心腹地紧密地串联起来。形成辐射欧亚、串联东盟、多向互联的国际流通体系，构建起国内国际双循环相互促进的高效大通道。（总台央视记者 邓丽娟 王宏超）

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