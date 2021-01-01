近日，第十届中国数字出版博览会在北京国际会议中心召开，北京点众科技股份有限公司获“2019至2020年度优秀服务供应商”奖项。

公开资料显示，点众科技专注于互联网数字阅读服务和版权运营，通过科技与文化的有机融合，推动文化事业不断创新发展。其将无线数据业务和移动互联网业务的运营管理经验运用到数字阅读领域，提出并实践了 “以大数据为基础的精细化运营体系”和“差异化的经营策略”等多种经营制度。

多年来，点众科技数字内容已覆盖市场主流内容品类，拥有畅销、文学、经管、社科等各类别版权图书19万册，可以满足不同年龄、不同学历等多层次的阅读需求。

点众科技方面表示，未来将推动实施精品内容战略，不断创作、传播和推广社会效益和经济效益双效合一的优秀作品，以在全球范围内弘扬民族优秀文化成果为己任，推动中国文化传播事业的创新与发展。（牛广文）

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