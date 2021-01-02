中新网1月2日电 据商务部网站消息，商务部新闻发言人2日就美国纽约证券交易所将三家中国企业从纽交所摘牌事发表谈话时表示，这种滥用国家安全、动用国家力量打压中国企业的做法不符合市场规则，违背市场逻辑，不仅损害中国企业的合法权益，也损害包括美国在内各国投资者的利益，将严重削弱各方对美国资本市场的信心。

有记者问：美东时间12月31日，美国纽约证券交易所发布新闻稿，宣布将启动程序，把中国电信股份有限公司、中国移动有限公司、中国联通(香港)有限公司等三家中国企业从纽交所“摘牌”。请问发言人有何评论？

商务部新闻发言人表示，美国纽约证券交易所12月31日发布声明，称为遵守特朗普政府禁止美国人投资“有军方背景的中国企业”的行政令，将对中国联通(香港)、中国移动和中国电信等三家中国公司进行退市处理。这种滥用国家安全、动用国家力量打压中国企业的做法不符合市场规则，违背市场逻辑，不仅损害中国企业的合法权益，也损害包括美国在内各国投资者的利益，将严重削弱各方对美国资本市场的信心。

商务部新闻发言人强调，中方反对美方滥用国家安全将中国企业列入所谓“共产党中国军队公司”清单的做法，将采取必要措施，坚决维护中国企业合法权益。同时，我们希望美方与中方相向而行，共同致力于为两国企业和投资者创造公平、稳定、可预期的营商环境，推动双边经贸关系早日重回正轨。

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